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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 19:17

Zonguldak'ta can veren madencilere son veda! Çocukların gözyaşları yürek yaktı

Zonguldak Kilimli'deki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 3 madenci son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede babalarına ağlayan çocukların hali yürek yaktı. Madenci Recep Çolakoğlu'nun amcasının "Gitme dedik. Yılbaşına kadar çalışacağım demişti." sözleri kahretti.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 19:17

'ın ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi.

HABERİN ÖZETİ

Zonguldak'ta can veren madencilere son veda! Çocukların gözyaşları yürek yaktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 3 maden işçisinin cenazeleri düzenlenen törenlerle toprağa verildi.
Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel maden ocağında meydana gelen patlamada Cengizhan Bükrübaş, Murat Kaya ve Recep Çolakoğlu hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri aileleri, il protokolü, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla köylerinde defnedildi.
Olayda yaralanan 5 işçi hastaneye kaldırılırken, yaralılardan 2'si Ankara'ya sevk edildi.
Patlamayla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan işletme müdürü, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile maden mühendisi tutuklandı, firari bir işletme müdürü hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında dün grizu patlaması sonucu yaşamını yitiren Cengizhan Bükrübaş (25), Murat Kaya (38) ve Recep Çolakoğlu (45) için cenaze töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta can veren madencilere son veda! Çocukların gözyaşları yürek yaktı

BABAEVİNDE HELALLİK ALINDI

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan işçilerden Bükrübaş'ın cenazesi, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyündeki baba evine getirildi. Bükrübaş için burada helallik alındı, dua edildi.

Madencinin cenazesi, daha sonra Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

BABASININ DA EMEKLİ MADENCİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 3 yıldır maden işçisi olan Bükrübaş'ın babası İsmail Bükrübaş'ın da aynı ocaktan emekli olduğu öğrenildi.

ÇOCUKLARI AYAKTA GÜÇLÜKLE DURDU

İşçilerden Murat Kaya'nın cenazesi ise Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesi Aşağı Sarmaşık köyü Kartaloğlu Mahallesi Camisi'ne getirildi. 15 yıllık madenci Kaya için burada helallik alındı, dua edildi.

Zonguldak'ta can veren madencilere son veda! Çocukların gözyaşları yürek yaktı

Bir çocuk babası Kaya'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Zonguldak'ta can veren madencilere son veda! Çocukların gözyaşları yürek yaktı

Törende Kaya'nın tabutunun başından ayrılmayan 14 yaşındaki oğlu Ömer ile babası Celal Kaya'nın ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Zonguldak'ta can veren madencilere son veda! Çocukların gözyaşları yürek yaktı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da ölen madencilerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze törenlerine, madencilerin ailelerinin yanı sıra AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, madenciler ile vatandaşlar katıldı.

Madenci Recep Çolakoğlu'nun cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Osmanlı köyü Alibüyük Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Çolakoğlu için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı. Bu sırada, madencinin eşi Canan ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif Çolakoğlu (10) gözyaşı döktü.

Zonguldak'ta can veren madencilere son veda! Çocukların gözyaşları yürek yaktı

Çolakoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Çolakoğlu'nun geçen yıl ruhsatlı bir maden ocağından emekli olduğu, daha sonra hayatını kaybettiği özel maden ocağında işe başladığı öğrenildi.

Zonguldak'ta can veren madencilere son veda! Çocukların gözyaşları yürek yaktı

"YILBAŞINA KADAR ÇALIŞACAĞIM DEMİŞTİ"

Cenaze töreninde gazetecilere konuşan Recep Çolakoğlu'nun amcası Sadullah Çolakoğlu, yeğeninin emekli olduktan sonra yeniden maden ocağında çalışmak istediğini anlattı. Çolakoğlu'nu çalışmaması yönünde uyardıklarını söyleyen amcası, "Tekrar ocaklara çalışmaya gitmek istedi. Emekli maaşı olduğunu söyleyerek 'Gitme' dedik. Üç çocuğunun olduğunu, okuduklarını söyledi. Yılbaşına kadar çalışacağını söylemişti. Vadesi de bu kadarmış, yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ta can veren madencilere son veda! Çocukların gözyaşları yürek yaktı

Cenaze törenine, Çolakoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, Yeni Parti Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

NE OLMUŞTU?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında dün, grizu patlaması meydana gelmiş, ocaktan çıkarılan Cengizhan Bükrübaş, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Olayda yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) hastaneye kaldırılmıştı. Yaralılardan Cemal Arslan ve Okan Dinçer, Ankara'ya sevk edilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan işletme müdürü M.S.D, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ve maden mühendisi Y.Ç. tutuklanmış, firari işletme müdürü hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

 


 

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#zonguldak
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#Grizu Patlaması
#Işçi Cenazeleri
#Cengizhan Bükrübaş
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