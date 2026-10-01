Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi mahsur kaldı Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bildirildi. Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alındı. Olayla ilgili Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler görevlendirildi. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Gelişmeler, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilecek ve kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.

2 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre; 7 işçiden 2 kişinin kurtarıldığı, 5 işçinin ise göçük altında olduğu belirtiliyor.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler görevlendirildi. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Valilikten açıklamada "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.