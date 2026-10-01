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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:17

Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi mahsur kaldı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden işletmesinde göçük meydana geldi. Bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtiliyor.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi mahsur kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:17

'nın ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisinin alındığı belirtildi.

HABERİN ÖZETİ

Manisa Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi mahsur kaldı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bildirildi.
Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alındı.
Olayla ilgili Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu.
İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler görevlendirildi.
Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.
Gelişmeler, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilecek ve kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

2 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre; 7 işçiden 2 kişinin kurtarıldığı, 5 işçinin ise göçük altında olduğu belirtiliyor. 

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler görevlendirildi. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Valilikten açıklamada "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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#manisa
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#Manisa Valiliği
#Maden Işletmesi
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