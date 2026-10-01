Ankara'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı: Dehşet anları güvenlik kamerasında

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İstanbul
Ankara’nın Keçiören ilçesinde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen sürücüye seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilirken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.