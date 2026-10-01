Mezitli Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Detaylar ortaya çıktı: Hakediş için 1 kilo altın ve villa istenmiş

Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Yenişehir ve Mezitli belediyelerine sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer dahil 59 şüpheli gözaltına alındı.

HAKEDİŞ KARŞILIĞI LÜKS ARAÇ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mezitli Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Soruşturmada ifadesine başvurulan iş insanı Başar Erdem, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in göreve gelmesinin ardından hakediş ödemelerinde zorluk çıkarıldığını söyledi. Erdem ifadesinde araç kiralama ihalesinden doğan alacaklarının ödenmesi karşılığında Tuncer’in kullanımına sunulmak üzere Audi A6 marka araç istendiğini iddia etti. Aracın satın alımı için 1,5 milyon TL peşinat verip 2 milyon TL kredi çektiğini belirten Erdem, yakıt giderlerini bile kendisinin karşıladığını belirtti.

YEMEK İHALESİ HAKEDİŞİ KARŞILIĞINDA 1 KİLOGRAM ALTIN

Başar Erdem, sahibi olduğu şirketin Mezitli Belediyesinden aldığı 2025 yılı yemek ihalesine ilişkin hakedişlerin ödenmesi sürecinde Ahmet Serkan Tuncer’in kendisinden 1 kilogram külçe altın talep ettiğini ifade etti.

Erdem, altını bir kuyumcudan satın aldığını ve Tuncer’in yönlendirmesi doğrultusunda Zeki Birkan Kınay’a teslim ettiğini soruşturma makamlarına anlattı.

8 MİLYON TL NAKİT PARA VE VİLLA ÖDEMESİ

Başar Erdem ayrıca, Ahmet Serkan Tuncer’in ev alacağını ve paraya ihtiyacı bulunduğunu Kubilay Özsoy aracılığıyla kendisine ilettiğini; 8 milyon TL vermemesi hâlinde hakedişlerinin ödenmeyceğinin ve belediyeye giremeyeceğinin bildirildiğini beyan etti.

Erdem, bunun üzerine Eylül 2024’te Dinar Kuyumculuktan 8 milyon TL nakit parayı Ahmet Serkan Tuncer’e ulaştırılmak üzere Kubilay Özsoy’a teslim ettirdiğini ifade etti.

Kubilay Özsoy’un daha sonra parayı bankada saydırarak GAMA Konutları’nda Ahmet Serkan Tuncer için alınan villanın eski sahiplerine elden teslim ettiğini kendisine söylediğini belirtti.

BELEDİYEDE ÇALIŞANLARINA ÖZEL ŞİRKETLERDEN ÖDEMELER

Başar Erdem’in ifadesinde, Ahmet Serkan Tuncer’in talebi üzerine Mustafa Başer isimli kişinin kendi şirketinde aylık 30 bin TL maaşla SGK’lı gösterildiği, ancak söz konusu kişinin şirkette fiilen çalışmadığı ve Mezitli Belediyesinde görev yaptığı belirtildi.

Erdem ayrıca, belediye iştirak şirketi yetkilisinin talimatıyla Hatice Sandal isimli kişinin kendi şirketinde aylık 28 bin TL maaşla SGK’lı gösterildiğini, söz konusu kişinin yaklaşık bir buçuk yıl boyunca şirkette fiilen çalışmadığını; işten çıkarılması üzerine Ahmet Serkan Tuncer’in bizzat arayarak yeniden işe alınmasını istediğini beyan etti.

Aynı süreçte 33 AYZ 508 plakalı belediye dağıtım aracının da Başar Erdem’e ait şirket üzerine devredildiği ifade edildi.

HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİ İÇİN AYLIK 50 BİN TL

Başar Erdem, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci’nin kendisini arayarak hakedişlerini alabilmesi için Ahmet Serkan Tuncer’in danışmanı Ali Ülkü’ye aylık 50 bin TL ödeme yapması gerektiğini söylediğini beyan etti.

Erdem, söz konusu ödemenin Dinar Kuyumculuk üzerinden düzenli şekilde alındığını ve ödemelerin son aya kadar devam ettiğini ifade etti.

300 BİN TL’LİK SİYASİ PARTİ ÖDEMESİ

Başar Erdem’in ifadesinde; Ahmet Serkan Tuncer ile Belediye Başkan Yardımcıları Osman Günay ve Ertan Güner tarafından bir siyasi partinin Gülnar veya Aydıncık ilçe teşkilatına 300 bin TL gönderilmesinin istendiği belirtildi.

Erdem, istenen 300 bin TL’yi nakit olarak çekerek belediye çalışanı Günay Bahçe’ye elden teslim ettiğini, paranın daha sonra Bahçe’nin banka hesabından ilgili ilçe teşkilatına gönderildiğini beyan etti.

SİYASİ İSİMLERE İLİŞKİN BEYANLAR

Başar Erdem, sürekli para ve menfaat talepleri nedeniyle zarar ettiğini Ahmet Serkan Tuncer’e söylediğinde Tuncer’in kendisine “Ali ve Veli’nin istekleri bitmiyor” şeklinde karşılık verdiğini; bu sözlerle Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba’yı kastettiğini ifade etti.

Erdem ayrıca 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bir görüşmede Ali Mahir Başarır ile Ahmet Serkan Tuncer’in de bulunduğunu ve Başarır’ın Tuncer’in belediye başkan adaylığına ilişkin ifadeler kullandığını beyan etti.

SPOR KULÜBÜ İÇİN BELEDİYEDEN İŞ ALAN FİRMALARDAN PARA TALEBİ

Başar Erdem, Ekim 2025’te belediye muhasebe biriminden aranarak Mezitli33 Spor Kulübünün etkinliği için belediyeden ihale alan firmalara bilet alma zorunluluğu getirildiğinin bildirildiğini ifade etti.

Erdem, bu talebi kabul etmediğini ancak daha sonra Mutlu Mezitli şirket yöneticisinin kulübün deplasman giderleri için para istemesi üzerine 50 bin TL nakit para teslim ettiğini beyan etti.

5 MİLYON TL’LİK HAKEDİŞ SONRASI YENİ PARA TALEBİ

Başar Erdem, operasyondan kısa süre önce Ahmet Serkan Tuncer’in kendisini FaceTime üzerinden aradığını, Buğra Organizasyon firmasına 5 milyon TL hakediş ödemesi yaptığını ve bu firmadan Erdem’e para geleceğini bildiğini belirterek kendisinden yeniden para talep ettiğini ifade etti.

Erdem, bu talep karşısında herhangi bir ödeme yapmadığını beyan etti.