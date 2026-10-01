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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:10

ABD petrol stokları beklentilerin aksine arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 900 bin varil arttı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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ABD petrol stokları beklentilerin aksine arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:10

Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil artışla 427 milyon 300 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 800 bin varil azalarak 283 milyon 800 bin varil seviyesine geriledi. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 700 bin varil azalışla 204 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Stok TürüDeğişim YönüDeğişim Miktarı (Varil)Mevcut Seviye (Varil)Piyasa Beklentisi (Varil)
Ticari Ham Petrol StoklarıArtış+900.000427.300.000-700.000
Stratejik Ham Petrol StoklarıAzalış-800.000283.800.000-
Benzin StoklarıAzalış-1.700.000204.400.000-

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham 19-25 Eylül haftasında 16 bin varil artarak 13 milyon 955 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 179 bin varil azalışla 5 milyon 698 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 289 bin varil artışla 3 milyon 570 bin varil oldu.

EIA'nın eylül ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 830 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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#ABD
#petrol üretimi
#Ham Petrol Stokları
#Benzin Stokları
#Abd Enerji Enformasyon İdaresi
#Ekonomi
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