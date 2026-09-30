Emekli ve memur maaşı artacak: Emin Yılmaz, kimin ne kadar alacağını hesapladı

Emekli ve memur, kendisine gelecek maaş zammı hesabı için yılın son aylarında açıklanacak enflasyon verilerini bekliyor. Ocak-Haziran döneminde yüzde 17,76 olarak gerçekleşen enflasyonun, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminler doğrultusunda yıl sonunda yüzde 29,61 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alabileceği maaşları hesapladı. Yılmaz'ın hesaplamasına göre en düşük emekli maaşı 25 bin 921 liraya yükselecek, memur emeklisinin maaşı ise 34 bin 48 liraya çıkacak. İşte detaylar...

Yıl sonu enflasyonu kaç olacak?

Emin Yılmaz: Enflasyon verisi hakkında sahaya inip şu şekilde tahminlere bakmamız gerekli.

Ocak-Haziran enflasyon verisi yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Temmuz ayı yüzde 1,78, Ağustos ayı da yüzde 1,84 olarak netleştiğini söyleyebiliriz. Eylül ayı enflasyonu ise takip eden 5 Ekim'de saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak. Tabii ki sizlerin de bildiği gibi altı aylık enflasyonun netleşmesi gerekli. Sahada Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa anketi doğrultusunda şu şekilde bir hesaplama yapabiliriz.

Dönem Aylık Veri (%) Aylık Kümülatif Toplam Veri (%) Yıllık Kümülatif Toplam Veri (%) Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anket Tahmini Ocak-Haziran 17,76 Kesinleşti Temmuz 1,78 1,78 19,86 Ağustos 1,84 3,65 22,07 Eylül 2,12 5,85 24,66 Ekim 1,97 7,94 27,12 Kasım 1,13 9,16 28,56 Aralık 0,82 10,06 29,61

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar maaş farkı verilecek?

Emin Yılmaz: Emeklilerimize yasa gereği altı aylık enflasyon farkı verileceğinden dolayı 2026 Temmuz-Aralık ayı enflasyon verisi, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda tahmini olarak yüzde 10,06 üzerinden maaş farkları verilecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

Eğer en düşük emekli maaşı olan 23.552 TL'ye yasal bir düzenleme getirilirse 25.921 TL olma ihtimali vardır.

Memur ve memur emeklisi maaş farkı nasıl hesaplanacak?

Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklimizin toplu sözleşme üzerinden maaş farkları hesaplanmaktadır. Burada da 2026 II. dönemde yüzde 7 ve 2027 I. dönemde ise yüzde 5'lik sözleşme gereğince, Merkez Bankası anketi doğrultusunda enflasyon verisini yüzde 10,06 üzerinden hesaplama yaptığımız takdirde yüzde 2,86 enflasyon farkı, kümülatifte ise yüzde 8 oranında yansıma olacaktır. Tahmini olarak tabloya şu şekilde yansıyacaktır.