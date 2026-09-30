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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:27

Emekli ve memur maaşı artacak: Emin Yılmaz, kimin ne kadar alacağını hesapladı

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin 2027'de alabileceği tahmini maaşları Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a tek tek hesapladı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
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Emekli ve memur maaşı artacak: Emin Yılmaz, kimin ne kadar alacağını hesapladı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:27

Emekli ve , kendisine gelecek maaş zammı hesabı için yılın son aylarında açıklanacak verilerini bekliyor. Ocak-Haziran döneminde yüzde 17,76 olarak gerçekleşen enflasyonun, Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki tahminler doğrultusunda yıl sonunda yüzde 29,61 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Sosyal Güvenlik Müşaviri , Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a yaptığı değerlendirmede, yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alabileceği maaşları hesapladı. Yılmaz'ın hesaplamasına göre en düşük emekli maaşı 25 bin 921 liraya yükselecek, memur emeklisinin maaşı ise 34 bin 48 liraya çıkacak. İşte detaylar...

Emekli ve memur maaşı artacak: Emin Yılmaz, kimin ne kadar alacağını hesapladı

Yıl sonu enflasyonu kaç olacak?

Emin Yılmaz: Enflasyon verisi hakkında sahaya inip şu şekilde tahminlere bakmamız gerekli.

Ocak-Haziran enflasyon verisi yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Temmuz ayı yüzde 1,78, Ağustos ayı da yüzde 1,84 olarak netleştiğini söyleyebiliriz. Eylül ayı enflasyonu ise takip eden 5 Ekim'de saat 10.00'da tarafından açıklanacak. Tabii ki sizlerin de bildiği gibi altı aylık enflasyonun netleşmesi gerekli. Sahada Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa anketi doğrultusunda şu şekilde bir hesaplama yapabiliriz.

DönemAylık Veri (%)Aylık Kümülatif Toplam Veri (%)Yıllık Kümülatif Toplam Veri (%)
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anket Tahmini
Ocak-Haziran17,76Kesinleşti
Temmuz1,781,7819,86
Ağustos1,843,6522,07
Eylül2,125,8524,66
Ekim1,977,9427,12
Kasım1,139,1628,56
Aralık0,8210,0629,61
Emekli ve memur maaşı artacak: Emin Yılmaz, kimin ne kadar alacağını hesapladı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar maaş farkı verilecek?

Emin Yılmaz: Emeklilerimize yasa gereği altı aylık enflasyon farkı verileceğinden dolayı 2026 Temmuz-Aralık ayı enflasyon verisi, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi doğrultusunda tahmini olarak yüzde 10,06 üzerinden maaş farkları verilecektir.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

Eğer en düşük emekli maaşı olan 23.552 TL'ye yasal bir düzenleme getirilirse 25.921 TL olma ihtimali vardır.

Emekli ve memur maaşı artacak: Emin Yılmaz, kimin ne kadar alacağını hesapladı

Memur ve memur emeklisi maaş farkı nasıl hesaplanacak?

Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklimizin toplu sözleşme üzerinden maaş farkları hesaplanmaktadır. Burada da 2026 II. dönemde yüzde 7 ve 2027 I. dönemde ise yüzde 5'lik sözleşme gereğince, Merkez Bankası anketi doğrultusunda enflasyon verisini yüzde 10,06 üzerinden hesaplama yaptığımız takdirde yüzde 2,86 enflasyon farkı, kümülatifte ise yüzde 8 oranında yansıma olacaktır. Tahmini olarak tabloya şu şekilde yansıyacaktır.

Unvan / DurumGüncel MaaşOcak 2027 Maaş Tahmini (%8)
Memur emeklisi31.526 TL34.048 TL
Memur bekar66.187 TL71.481 TL
Memur evli70.257 TL75.877 TL

 

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#merkez bankası
#memur
#emin yılmaz
#Ekonomi
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