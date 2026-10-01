Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:11

AKOM gün gün paylaştı: İstanbul’da hava bir anda değişiyor

İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak yağış yerini güneşli ve parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. Cuma günü etkisini gösterecek olan sağanak yağış cumartesi günü megakenti terk edecek. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AKOM gün gün paylaştı: İstanbul’da hava bir anda değişiyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:11

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (), 1 haftalık güncel raporunu yayımladı. 

HABERİN ÖZETİ

AKOM gün gün paylaştı: İstanbul’da hava bir anda değişiyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 haftalık hava durumu raporunu yayımlayarak, Cuma günü İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu.
Bugün ve yarın İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla devam edecek.
2 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Cuma günü gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (40-70 km/s) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Sıcaklıkların Cuma günü 18-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.
Cumartesi sabah saatlerindeki son yağmurla birlikte önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağmur görülmeyecek.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

BUGÜN VE YARINA DİKKAT!

Ancak bugün ve yarın 'da aralıklarla devam edecek. 2 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

AKOM gün gün paylaştı: İstanbul’da hava bir anda değişiyor

SAĞANAK FIRTINAYLA VURACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların Cuma (Yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisi arttırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (40-70 km/s) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 18-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM gün gün paylaştı: İstanbul’da hava bir anda değişiyor

YAĞIŞLAR İSTANBUL'U TERK EDİYOR

İstanbul'da son birkaç gündür etkili olan sağanak yağış artık yerini güneş ve az bulutlu bir havaya bırakacak. Cumartesi sabah saatlerinde yağacak olan son yağmurla birlikte önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağmur görülmeyecek. 

AKOM gün gün paylaştı: İstanbul’da hava bir anda değişiyor

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

  • 2 Ekim 2026 Cuma: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağış miktarı 20-50 kg/m² arasında. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 19°C.
  • 3 Ekim 2026 Cumartesi: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. Yağış miktarı 3-10 kg/m² arasında. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 20°C.
  • 4 Ekim 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 22°C.
  • 5 Ekim 2026 Pazartesi: Parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 21°C.
  • 6 Ekim 2026 Salı: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 22°C.
  • 7 Ekim 2026 Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 22°C.

https://x.com/ibbAkom/status/2105537766864064849

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
1 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek
Fon Kurulu yarın 2. Toplantısını yapacak
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İstanbul
#hava durumu
#Sağanak Yağış
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.