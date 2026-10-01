İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 haftalık güncel hava durumu raporunu yayımladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM gün gün paylaştı: İstanbul’da hava bir anda değişiyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 1 haftalık hava durumu raporunu yayımlayarak, Cuma günü İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Bugün ve yarın İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla devam edecek. 2 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (40-70 km/s) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların Cuma günü 18-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Cumartesi sabah saatlerindeki son yağmurla birlikte önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağmur görülmeyecek.

BUGÜN VE YARINA DİKKAT!

Ancak bugün ve yarın İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla devam edecek. 2 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

SAĞANAK FIRTINAYLA VURACAK

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün aralıklarla görülmesi beklenen yağışların Cuma (Yarın) sabah saatlerinden (08.00) itibaren etkisi arttırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şiddetindeki (40-70 km/s) rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması beklenirken sıcaklıkların 18-20°C aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR İSTANBUL'U TERK EDİYOR

İstanbul'da son birkaç gündür etkili olan sağanak yağış artık yerini güneş ve az bulutlu bir havaya bırakacak. Cumartesi sabah saatlerinde yağacak olan son yağmurla birlikte önümüzdeki 5 gün boyunca İstanbul'da yağmur görülmeyecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

2 Ekim 2026 Cuma : Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağış miktarı 20-50 kg/m² arasında. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 19°C.

: Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağış miktarı 20-50 kg/m² arasında. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 19°C. 3 Ekim 2026 Cumartesi : Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. Yağış miktarı 3-10 kg/m² arasında. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 20°C.

: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. Yağış miktarı 3-10 kg/m² arasında. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 20°C. 4 Ekim 2026 Pazar: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 22°C.

Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 22°C. 5 Ekim 2026 Pazartesi : Parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 21°C.

: Parçalı bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 21°C. 6 Ekim 2026 Salı: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 22°C.

Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 22°C. 7 Ekim 2026 Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 22°C.

https://x.com/ibbAkom/status/2105537766864064849