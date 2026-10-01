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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:15

Fon Kurulu yarın 2. Toplantısını yapacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısının yarın yapılacağını duyurdu.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Fon Kurulu yarın 2. Toplantısını yapacak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısının yarın sabah gerçekleştirileceğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Fon Kurulu yarın 2. Toplantısını yapacak

Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığını yaptığı Fon Koordinasyon Kurulu yarın 2. toplantısını yapacak.
Fon Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından oluşturuldu.
Kurulun başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yapıyor.
Kurulun 2. toplantısı yarın sabah gerçekleştirilecek.
Bilgi Okunma süresi 9 saniyeye düşürüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir" dedi.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ

Cevdet Yılmaz sosyal medyadan şu şekilde açıklama yaptı:

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından oluşturulan ve başkanlığını yaptığım Fon Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısını yarın sabah gerçekleştirecektir.

Yol haritamız belirlenmiştir. İlgili tüm kurumlarımız, görev alanlarına giren konularda eşgüdüm içinde somut adımlar atmaktadır. ve tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır.

Adli süreçler etkin şekilde işletilmekte olup, Devlet Denetleme Kurulu görevlendirilmiş ve çalışmalarına başlamıştır.

Kurumlarımız, kendi alanlarında attıkları adımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmektedir. Dezenformasyonlara itibar edilmemelidir.

Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde, ortak akılla yönetilecektir.

Temel yaklaşımımız kamunun ve yatırımcıların haklarını korumak, hukuka aykırı işlemlerle haksız kazanç elde eden manipülatörlere ve spekülatörlere karşı ise en etkili tedbirleri almaktır.    

Ekonomimizin temelleri ve sermaye piyasalarımızın yapısı sağlamdır. Sistemik risk söz konusu değildir. Fon piyasalarının sınırlı bir kesiminde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edecektir.

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#bddk
#Cevdet Yılmaz
#tmsf
#Spk
#Fon Koordinasyon Kurulu
#Ekonomi
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