Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturması ile ilgili konuştu. El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin TMSF bünyesinde kurulan özel bir havuza aktarılacağını ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, fonzede vatandaşların ödemelerinin de bu havuzdan yapılacağını aktardı.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon ve borsa soruşturması kapsamında el konulan varlıkların TMSF bünyesinde kurulan özel bir havuzda toplanarak mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılacağını açıkladı. Soruşturmada el konulan villa, lüks araç, arsa ve banka hesaplarındaki değerler TMSF havuzuna aktarılacak ve fonzedelerin ödemeleri buradan yapılacak. Ödemelerde öncelik, tavan sınır olmaksızın fon hesaplarında 1 milyon TL ve altında parası bulunan küçük yatırımcılara verilecek. Borsa İstanbul'da 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edilirken menfaat sağlayan kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katını TMSF hesabına yatırması üzerinde çalışılıyor. Soruşturmanın 5'inci dalga operasyonunda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, toplam şüpheli sayısı 217'ye, tutuklu sayısı 56'ya ulaştı ve 88 kişiye adli kontrol uygulandı.

EL KONULAN VARLIKLAR ÖZEL HAVUZDA TOPLANACAK

El konulan villalar, lüks araçlar, arsalar ve banka hesaplarındaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde kurulan özel havuza aktarılacağını belirten Bakan Gürlek, Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada el konulan tüm ekonomik değerler, mağdurlar için oluşturulan sisteme kaynak sağlayacak. Şüphelilere ait villalar, lüks otomobiller, taşınmazlar ve banka hesaplarındaki paralar TMSF bünyesindeki havuzda toplanacak. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından bu servet, doğrudan mağduriyetlerin giderilmesinde kullanılacak.

İLK ETAPTA KÜÇÜK YATIRIMCININ MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK

Havuzdan gerçekleştirilecek ödemelerde, fon hesaplarında 1 milyon TL ve altında parası bulunan hesap sahiplerine öncelik verilecek. Bu rakam bir ödeme tavanı olmayıp, mağdurlar arasındaki ödeme sıralamasını belirleyen temel öncelik kriteri işlevi görecek. Böylece süreçte ilk etapta küçük yatırımcının mağduriyetinin hızla giderilmesi hedeflenecek.

“HAKSIZ KAZANCIN İZİ SONUNA KADAR SÜRÜLECEKTİR”

Dev soruşturmanın borsa ayağında ise 41 hisse senedindeki olağan dışı hareketler mercek altına alındı. Yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemin tarandığını aktaran Bakan Gürlek, "Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir" dedi. Yapılan incelemeler sonucu manipülasyondan menfaat sağladığı saptanan kişilere yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

ELDE EDİLEN MENFAATİN İKİ KATI TMSF HESABINA YATIRILACAK

İfadeye çağrılacak şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katı tutarındaki parayı TMSF bünyesindeki hesaba yatırması üzerinde çalışılıyor. Bu ödemeler şüphelilerin hukuki durumlarında belirleyici olurken, elde edilen kaynak da yine mağdurlara aktarılacak.

SUÇLULAR HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK

Öte yandan, soruşturma kapsamında düzenlenen 5'inci dalga operasyonda 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklayan Gürlek; toplam şüpheli sayısının 217'ye ulaştığını, 56 kişinin tutuklandığını ve 88 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını kaydetti.

Gürlek, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade doğrultusunda; yatırımcı vatandaşlarımızın haklarını korumak, sermaye piyasalarımıza duyulan güveni tahkim etmek ve sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vermesini temin etmek için üzerimize düşeni kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz" dedi.