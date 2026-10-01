Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve 56 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın belediyelerdeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütüldüğü bildirildi. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında bir şüpheli, Tuncer'in belediye başkanı seçilmesinin ardından bazı ihale ve doğrudan temin işlerine ilişkin hakediş ödemelerinde sorunlar yaşandığı, daha sonra ise çeşitli taleplerde bulunulduğunu iddia etti.

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HABERİN ÖZETİ Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında dikkat çeken iddialar: 8 milyon TL nakit, külçe altın ve parti teşkilatına para transferi Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediyelerdeki ihale ve doğrudan temin işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, hakkında hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet talepleri ve kurşunlama olaylarında azmettiricilik iddiaları yer aldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve 56 kişi gözaltına alındı. Dosyadaki beyanlarda, hakediş ödemeleri karşılığında Tuncer için 8 milyon TL nakit para, yaklaşık 3,5 milyon TL değerinde Audi A6 marka araç ve 1 kilo külçe altın talep edildiği iddia edildi. CHP'nin bir ilçe teşkilatına iletilmek üzere 300 bin TL, Tuncer'in danışmanına aylık 50 bin TL ve Mezitli33 Spor Kulübü'ne 50 bin TL ödeme yapıldığı öne sürüldü. Bazı kişilerin belediye başkanının talimatıyla özel şirketlerde çalışıyor gösterilip maaşlarının ödendiği ve belediyeye ait bir dağıtım aracının özel şirkete devredildiği iddialar arasında yer aldı. Ayrı bir soruşturmada, Eylül 2026'da Yeni Parti İl Başkanlığı ofisi ve Çağın Medya iş yerinin kurşunlanması eylemlerinde Tuncer'in azmettirici konumunda olduğuna yönelik tespit yapıldığı bildirildi.

“8 MİLYON TL VERİLMEZSE HAKEDİŞLER ÖDENMEYECEK”

Dosyaya giren beyanda, 2024 yılı Eylül ayında Tuncer'in ev alacağı ve paraya ihtiyacı olduğu yönünde kendisine mesaj iletildiği, 8 milyon TL verilmemesi halinde hakedişlerin ödenmeyeceğinin ve belediyeye girişinin engelleneceğinin söylendiği iddia edildi. Bunun üzerine 8 milyon TL'nin bir kuyumcu aracılığıyla Tuncer'e ulaştırılmak üzere başka bir kişiye teslim edildiği, söz konusu kişinin de parayı bir konut projesindeki villanın eski sahiplerine elden verdiğini söylediği ileri sürüldü. Beyanda ayrıca, ihale sonrası hakediş ödemeleri karşılığında Tuncer'in kullanımına verilmek üzere Audi A6 marka bir araç alındığı iddiası yer aldı. Aracın bedelinin yaklaşık 3,5 milyon TL olarak ödendiği, aracın Tuncer'e teslim edildiği öne sürüldü.

HAKEDİŞLERİN ÖDENMESİ KARŞILIĞINDA 1 KİLO KÜLÇE ALTIN

Aynı beyan kapsamında, 2025 yılında bir yemek ihalesine ilişkin hakedişlerin ödenmesi karşılığında 1 kilo külçe altın istendiği iddia edildi. Beyan sahibi, altını bir kuyumcudan alarak Tuncer'in yönlendirmesiyle başka bir kişiye teslim ettiğini ileri sürdü. Dosyada ayrıca, bazı kişilerin belediye başkanının talimatıyla özel şirketlerde çalışıyor gösterildiği halde fiilen çalışmadıkları, maaşlarının ise beyan sahibi tarafından ödendiği yönünde iddialar da bulunuyor. Ayrıca belediyeye ait bir dağıtım aracının özel bir şirket üzerine devredildiği ve aracın halen bu şirketin üzerinde bulunduğu öne sürüldü.

CHP İLÇE TEŞKİLATINA GÖNDERİLMEK ÜZERE 300 BİN TL

Dosyadaki beyanlarda, Tuncer ile bazı belediye başkan yardımcılarının talimatıyla CHP'nin bir ilçe teşkilatına gönderilmek üzere 300 bin TL nakit para istendiği de ileri sürüldü. Paranın belediyede çalışan bir kişiye teslim edildiği ve daha sonra bu kişinin banka hesabından parti ilçe başkanlığına gönderildiği iddia edildi. Ayrıca Tuncer'in danışmanı olduğu belirtilen bir kişiye, hakedişlerin alınabilmesi amacıyla aylık 50 bin TL ödeme yapıldığı da beyan edildi.

KULÜP İÇİN 50 BİN TL NAKİT ÖDEME

Soruşturma dosyasındaki beyanlarda, Mezitli33 Spor Kulübü için belediyeden ihale alan firmalardan bilet alınmasının istendiği, daha sonra kulübün deplasman giderleri gerekçesiyle 50 bin TL nakit ödeme yapıldığı da öne sürüldü. Beyan sahibi ayrıca Tuncer'in kendisinden doğrudan para talep ettiğini, ancak bu talebe karşılık herhangi bir ödeme yapmadığını ileri sürdü.

KURŞUNLAMA OLAYINDA AZMETTİRİCİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Tuncer hakkında ayrı bir soruşturmanın daha yürütüldüğü bildirildi. Başsavcılık dosyasında, 4 Eylül 2026'da Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofisin, 5 Eylül 2026'da ise Çağın Medya isimli iş yerinin motosikletli kişilerce kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanarak tutuklandığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Ahmet Serkan Tuncer'in söz konusu eylemlerde azmettirici konumunda olduğuna yönelik tespit yapıldığı kaydedildi. Bu iddialara ilişkin soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.