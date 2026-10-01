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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:20

Akran zorbalığı kamerada! Kız öğrenciler dehşet saçtı: Çeşmede ıslatıp ıslatıp dövdüler

Denizli’nin Buldan ilçesinde akran zorbalığı dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı. Ortaokulda eğitim gören bir kız çocuğunun çeşme altında ıslatılıp darp edildiği anlar kan dondurdu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:20

’nin ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Öğrencilerin karıştığı akran zorbalığı olayıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı. 

HABERİN ÖZETİ

Akran zorbalığı kamerada! Kız öğrenciler dehşet saçtı: Çeşmede ıslatıp ıslatıp dövdüler

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Denizli'nin Buldan ilçesinde, dedikodu iddiasıyla bir ortaokul öğrencisi, üç lise öğrencisi tarafından darp edildi.
Olayda, Buldan Ali Tunaboylu METEM ve Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde eğitim gören üç kız öğrenci, Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim gören bir kız öğrenciyi darp etti.
Şiddet anları başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntülerde, öğrencinin bir noktaya davet edildiği, çeşme altında ıslatıldıktan sonra dövüldüğü yer alıyor.
Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti üzerine olaya karışan üç kız öğrenci gözaltına alındı.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Akran zorbalığı kamerada! Kız öğrenciler dehşet saçtı: Çeşmede ıslatıp ıslatıp dövdüler

Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde eğitim gören üç kız öğrenci, içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim gören bir kız öğrenciyi darp etti.

Akran zorbalığı kamerada! Kız öğrenciler dehşet saçtı: Çeşmede ıslatıp ıslatıp dövdüler

3 KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti üzerine olaya karışan üç kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Akran zorbalığı kamerada! Kız öğrenciler dehşet saçtı: Çeşmede ıslatıp ıslatıp dövdüler

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Olayla ilgili yapılan araştırmada, şiddet anlarının başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı. 

Akran zorbalığı kamerada! Kız öğrenciler dehşet saçtı: Çeşmede ıslatıp ıslatıp dövdüler

Görüntülerde, şehrin dışındaki bir noktaya davet edilen kız öğrencinin üç kız tarafından darp edildiği, çeşme altında ıslatıldıktan sonra yeniden dövüldüğü anlar yer aldı.

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ETİKETLER
#Denizli
#buldan
#Ali Tunaboylu Metem
#Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi
#Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulu
#3. Sayfa
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