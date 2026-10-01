Akran zorbalığı kamerada! Kız öğrenciler dehşet saçtı: Çeşmede ıslatıp ıslatıp dövdüler

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İstanbul
Denizli’nin Buldan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Öğrencilerin karıştığı akran zorbalığı olayıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı.
Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde eğitim gören üç kız öğrenci, içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim gören bir kız öğrenciyi darp etti.
Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti üzerine olaya karışan üç kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili yapılan araştırmada, şiddet anlarının başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı.
Görüntülerde, şehrin dışındaki bir noktaya davet edilen kız öğrencinin üç kız tarafından darp edildiği, çeşme altında ıslatıldıktan sonra yeniden dövüldüğü anlar yer aldı.