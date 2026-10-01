Denizli’nin Buldan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Öğrencilerin karıştığı akran zorbalığı olayıyla ilgili görüntüler ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Akran zorbalığı kamerada! Kız öğrenciler dehşet saçtı: Çeşmede ıslatıp ıslatıp dövdüler Denizli'nin Buldan ilçesinde, dedikodu iddiasıyla bir ortaokul öğrencisi, üç lise öğrencisi tarafından darp edildi. Olayda, Buldan Ali Tunaboylu METEM ve Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde eğitim gören üç kız öğrenci, Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim gören bir kız öğrenciyi darp etti. Şiddet anları başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, öğrencinin bir noktaya davet edildiği, çeşme altında ıslatıldıktan sonra dövüldüğü yer alıyor. Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti üzerine olaya karışan üç kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Buldan Ali Tunaboylu METEM ile Ali Tunaboylu Anadolu Lisesinde eğitim gören üç kız öğrenci, içlerinden birisi hakkında dedikodu yaptığını öne sürdükleri Buldan Dörteylül Fehmi Mehmet Şükrüye Ortaokulunda eğitim gören bir kız öğrenciyi darp etti.

3 KIZ ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan öğrenci ve ailesinin şikayeti üzerine olaya karışan üç kız öğrenci gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Olayla ilgili yapılan araştırmada, şiddet anlarının başka bir kız öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ortaya çıktı.

Görüntülerde, şehrin dışındaki bir noktaya davet edilen kız öğrencinin üç kız tarafından darp edildiği, çeşme altında ıslatıldıktan sonra yeniden dövüldüğü anlar yer aldı.