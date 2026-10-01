Gemlik'te gece yarısı depremi! Uzman isimden uyarı geldi: Hareketlilik sürüyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabaha deprem meydana geldi. 2.8 büyüklüğündeki deprem Yalova ve İstanbul'da da hissedilirken, Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Depremin sebebinin önemli olduğunu belirten Yıldız, "Bu deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Kolunda Gemlik Körfezinde sismik aktivitenin devam ettiğini göstermektedir" dedi.

"FELAKET SENARYOLARI OLUŞTURULMAMALI"

Yıldız "01.10.2026 tarihinde saat 2.28 ‘de Gemlik Körfezinde 11.1 km derinlikte M=2.8 büyüklüğünde küçük bir deprem meydana gelmiştir. İnsanoğlunun pek hissedemeyeceği bu küçük deprem üzerinden felaket senaryoları oluşturulmamalıdır. Meydana gelen deprem oluşum bölgesi sebebi ile elbette önemlidir. Bu deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Kolunda Gemlik Körfezinde sismik aktivitenin devam ettiğini göstermektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yetkililere de bir uyarı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.