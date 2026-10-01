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Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:25

Gemlik'te gece yarısı depremi! Uzman isimden uyarı geldi: Hareketlilik sürüyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabaha karşı yaşanan 2,8 büyüklüğündeki deprem Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. Yaşanan depremin ardından açıklamada bulunan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız bölgede hareketliliğin devam ettiğini söyledi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Gemlik'te gece yarısı depremi! Uzman isimden uyarı geldi: Hareketlilik sürüyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:25

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabaha deprem meydana geldi. 2.8 büyüklüğündeki deprem Yalova ve İstanbul'da da hissedilirken, Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Depremin sebebinin önemli olduğunu belirten Yıldız, "Bu deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Kolunda Gemlik Körfezinde sismik aktivitenin devam ettiğini göstermektedir" dedi. 

Gemlik'te gece yarısı depremi! Uzman isimden uyarı geldi: Hareketlilik sürüyor

"FELAKET SENARYOLARI OLUŞTURULMAMALI"

Yıldız "01.10.2026 tarihinde saat 2.28 ‘de Gemlik Körfezinde 11.1 km derinlikte M=2.8 büyüklüğünde küçük bir deprem meydana gelmiştir. İnsanoğlunun pek hissedemeyeceği bu küçük deprem üzerinden felaket senaryoları oluşturulmamalıdır. Meydana gelen deprem oluşum bölgesi sebebi ile elbette önemlidir. Bu deprem, Kuzey Anadolu Fay Zonu Orta Kolunda Gemlik Körfezinde sismik aktivitenin devam ettiğini göstermektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yetkililere de bir uyarı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gemlik'te gece yarısı depremi! Uzman isimden uyarı geldi: Hareketlilik sürüyor
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ETİKETLER
#gemlik
#gemlik körfezi
#Kuzey Anadolu Fay Zonu
#Jeoloji Mühendisleri Odası
#Mehmet Yıldız
#Yaşam
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