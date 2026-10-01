Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu kademeli doğalgaz tarifesi bu kış ilk kez test edilecek. Yüzde 50'nin üzerindeki devlet desteğinden mahrum kalacak olan "Kademe-2" aboneleri, metreküp başına 26,73 TL ödeyecek. Şehit aileleri, gaziler, ibadethaneler ve fırınlar uygulamadan muaf tutulurken, il il Ekim ayı ortalama metreküp limitleri açıklandı

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HABERİN ÖZETİ Doğalgazda kademe dönemi başlıyor: Bazı faturalar ikiye katlanacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hayata geçirdiği kademeli doğalgaz tarifesi uygulaması, bu kış ilk kez test edilecek ve belirlenen tüketim limitlerini aşan abonelerin faturaları ikiye katlanabilecek. 21,8 milyon doğalgaz abonesini ilgilendiren yeni modelde, yaklaşık 2,8 milyon hanenin destekleme sınırının üzerine çıkması bekleniyor. Normal tüketim (Kademe-1) için nihai metreküp fiyatı 17,88 TL, limit aşımı (Kademe-2) için ise 26,73 TL olacak. Şehit aileleri, gaziler, ibadethaneler ve fırınlar uygulamadan muaf tutulurken, il bazında Ekim ayı ortalama metreküp limitleri belirlendi. Merkezi sistemle ısınan binalarda, tek bir hanenin aşırı tüketimi tüm apartmanın yüksek tarifeden faturalandırılmasına yol açabilir. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında havaların soğumasıyla birlikte il limitlerinin yukarı çekileceği belirtildi.

21,8 MİLYON ABONEYE YENİ MODEL: 19 MİLYON HANE KORUNACAK

Türkiye genelinde bulunan 21,8 milyon doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren kademeli tarife modeli bu kış ilk kez sahada uygulanacak. Düzenleme kapsamında abonelerin yaklaşık yüzde 12’sine denk gelen 2,8 milyon hanenin destekleme sınırının üzerine çıkması bekleniyor. Tüketimi makul seviyede kalan 19 milyon hane ise devletin yüzde 50’yi aşan doğalgaz sübvansiyonundan yararlanmaya devam edecek.

KADEMEYİ AŞANIN FATURASI İKİYE KATLANACAK

Halen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı, standart tüketim yapan bir hanenin doğalgaz faturasının yarısından fazlasını karşılıyor. Yani gerçek bedeli 1.000 TL olan bir faturanın 500 TL’si vatandaş adına devlet tarafından ödeniyor.

Ancak yeni sistemde, belirlenen aylık limitlerin üzerinde gaz tüketen aboneler sübvansiyon kapsamı dışına çıkarılacak. Bu durumda Kademe-2’ye giren hanelerin ödeyeceği faturalar doğrudan iki katına çıkacak.

VERGİLER DÂHİL METREKÜP FİYATLARI KAÇ TL OLACAK?

Faturalara yansıyacak ham ve nihai fiyat tarifesi şu şekilde netleşti:

Kademe-1 (Normal Tüketim): Ham metreküp fiyatı 10,62 TL . ÖTV, KDV ve Sistem Kullanım Bedeli (SKB) eklendiğinde tüketiciye yansıyan nihai fiyat 17,88 TL/m³ .

ÖTV, KDV ve Sistem Kullanım Bedeli (SKB) eklendiğinde tüketiciye yansıyan nihai fiyat . Kademe-2 (Limit Aşımı): Ham metreküp fiyatı 18,00 TL . Vergiler ve ek bedeller dâhil edildiğinde nihai fatura fiyatı 26,73 TL/m³ .

Vergiler ve ek bedeller dâhil edildiğinde nihai fatura fiyatı . Şehit Aileleri ve Gaziler: Destekli ham metreküp fiyatı 5,31 TL olarak uygulanacak.

KRİTİK UYARI: Kademeye takılan aboneler sadece sınırı aşan miktar için değil, tükettikleri toplam doğalgaz miktarının tamamı için yüksek tarife (Kademe-2) üzerinden faturalandırılacak.

İŞTE İL İL EKİM AYI CONSUMER LİMİTLERİ (METREKÜP)

Kademeli sistemde her ilin iklim şartları ve geçmiş yılların hava sıcaklığı ortalamaları baz alındı. Ekim ayı için belirlenen örnek il limitleri şöyle:

Ankara: 76,86 m³

76,86 m³ Kütahya: 70,93 m³

70,93 m³ Erzurum: 62,83 m³

62,83 m³ Kars: 53,39 m³

53,39 m³ Hakkari: 45,19 m³

45,19 m³ İstanbul: 43,73 m³

Rize: 34,18 m³

34,18 m³ Diyarbakır: 31,69 m³

31,69 m³ İzmir: 25,11 m³

25,11 m³ Antalya: 16,94 m³

Bakanlık yetkilileri; Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında havaların soğumasıyla birlikte il limitlerinin yukarı çekileceğini ve böylece mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirtti.

MUAFIYET KAPSAMINDA KİMLER VAR? MERKEZİ SİSTEM TEHLİKESİ!

Yeni düzenlemede sosyal ve ticari hassasiyetler gözetilerek bazı gruplar kademe uygulamasından muaf tutuldu:

Muaf Tutulanlar: İbadethaneler, cemevleri, Kur'an kursları, şehit yakınları ve gaziler.

Ekmek Üreticileri: Gıda fiyatlarını etkilememesi adına fırınlar doğrudan en düşük tarife olan Kademe-1’den yararlanacak.

Merkezi Sistem Uyarısı: Merkezi sistemle ısınan binalarda hane başı tüketim, toplam tüketimin daire sayısına bölünmesiyle hesaplanacak. Bu durumda bina genelinde aşırı doğalgaz tüketen tek bir hanenin varlığı, tüm apartmanın limit üstünde kalarak yüksek tarifeden faturalandırılmasına yol açabilecek.