Doğalgazda kademe dönemi başlıyor: Bazı faturalar ikiye katlanacak

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UYGULAMALAR
İstanbul
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu kademeli doğalgaz tarifesi bu kış ilk kez test edilecek. Yüzde 50'nin üzerindeki devlet desteğinden mahrum kalacak olan "Kademe-2" aboneleri, metreküp başına 26,73 TL ödeyecek. Şehit aileleri, gaziler, ibadethaneler ve fırınlar uygulamadan muaf tutulurken, il il Ekim ayı ortalama metreküp limitleri açıklandı
Türkiye genelinde bulunan 21,8 milyon doğalgaz abonesini yakından ilgilendiren kademeli tarife modeli bu kış ilk kez sahada uygulanacak. Düzenleme kapsamında abonelerin yaklaşık yüzde 12’sine denk gelen 2,8 milyon hanenin destekleme sınırının üzerine çıkması bekleniyor. Tüketimi makul seviyede kalan 19 milyon hane ise devletin yüzde 50’yi aşan doğalgaz sübvansiyonundan yararlanmaya devam edecek.
Halen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı, standart tüketim yapan bir hanenin doğalgaz faturasının yarısından fazlasını karşılıyor. Yani gerçek bedeli 1.000 TL olan bir faturanın 500 TL’si vatandaş adına devlet tarafından ödeniyor.
Ancak yeni sistemde, belirlenen aylık limitlerin üzerinde gaz tüketen aboneler sübvansiyon kapsamı dışına çıkarılacak. Bu durumda Kademe-2’ye giren hanelerin ödeyeceği faturalar doğrudan iki katına çıkacak.
Faturalara yansıyacak ham ve nihai fiyat tarifesi şu şekilde netleşti:
KRİTİK UYARI: Kademeye takılan aboneler sadece sınırı aşan miktar için değil, tükettikleri toplam doğalgaz miktarının tamamı için yüksek tarife (Kademe-2) üzerinden faturalandırılacak.
Kademeli sistemde her ilin iklim şartları ve geçmiş yılların hava sıcaklığı ortalamaları baz alındı. Ekim ayı için belirlenen örnek il limitleri şöyle:
Bakanlık yetkilileri; Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında havaların soğumasıyla birlikte il limitlerinin yukarı çekileceğini ve böylece mağduriyetlerin önüne geçileceğini belirtti.
Yeni düzenlemede sosyal ve ticari hassasiyetler gözetilerek bazı gruplar kademe uygulamasından muaf tutuldu:
Merkezi Sistem Uyarısı: Merkezi sistemle ısınan binalarda hane başı tüketim, toplam tüketimin daire sayısına bölünmesiyle hesaplanacak. Bu durumda bina genelinde aşırı doğalgaz tüketen tek bir hanenin varlığı, tüm apartmanın limit üstünde kalarak yüksek tarifeden faturalandırılmasına yol açabilecek.