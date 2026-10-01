İzmit’teki ‘Gizemli köpük’ün kaynağı belli oldu: Sorumlulara 1 milyon 678 bin TL ceza kesildi

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İstanbul
Sekapark sahilinde hafta başında denize açılan tahliye kanalında yoğun miktarda köpük oluştuğu görüldü. Kanal boyunca yayılan beyaz köpükler bazı noktalarda birikirken, denize yakın bölümde de yoğunluk oluştu.
Halk arasında meraka neden olan olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, köpüğün görüldüğü alanda inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, köpüğün kaynağının belirlenmesi amacıyla bölgeden numune aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.