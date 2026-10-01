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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:22

İzmit’teki ‘Gizemli köpük’ün kaynağı belli oldu: Sorumlulara 1 milyon 678 bin TL ceza kesildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Sekapark sahilinde denize açılan tahliye kanalında oluşan yoğun köpük dikkat çekmiş, kanalın yüzeyini kaplayan beyaz köpükler halk arasında merak uyandırmıştı. Bölgeden alınan numuneler neticesinde metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uygulandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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İzmit’teki ‘Gizemli köpük’ün kaynağı belli oldu: Sorumlulara 1 milyon 678 bin TL ceza kesildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:19
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:22

Sekapark sahilinde hafta başında denize açılan tahliye kanalında yoğun miktarda köpük oluştuğu görüldü. Kanal boyunca yayılan beyaz köpükler bazı noktalarda birikirken, denize yakın bölümde de yoğunluk oluştu.

HABERİN ÖZETİ

İzmit’teki ‘Gizemli köpük’ün kaynağı belli oldu: Sorumlulara 1 milyon 678 bin TL ceza kesildi

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Sekapark sahilindeki tahliye kanalında görülen yoğun köpüklenmeyle ilgili olarak metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL para cezası uygulandı.
Sekapark sahilinde denize açılan tahliye kanalında hafta başında yoğun miktarda beyaz köpük oluştuğu görüldü.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri alanda inceleme yaparak köpüğün kaynağının tespiti için numune aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, yağış sonrası oluşan köpüklenme nedeniyle metro yapım işindeki sorumlu firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza kesti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

KAYNAĞININ BELİRLENMESİ AMACIYLA BÖLGEDEN NUMUNE ALINDI

Halk arasında meraka neden olan olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, köpüğün görüldüğü alanda inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, köpüğün kaynağının belirlenmesi amacıyla bölgeden numune aldı.

İzmit’teki ‘Gizemli köpük’ün kaynağı belli oldu: Sorumlulara 1 milyon 678 bin TL ceza kesildi

SORUMLU FİRMAYA PARA CEZASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.

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ETİKETLER
#Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
#Sekapark
#Köpüklenme
#Metro Yapım Işi
#Gündem
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