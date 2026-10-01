Sekapark sahilinde hafta başında denize açılan tahliye kanalında yoğun miktarda köpük oluştuğu görüldü. Kanal boyunca yayılan beyaz köpükler bazı noktalarda birikirken, denize yakın bölümde de yoğunluk oluştu.

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HABERİN ÖZETİ İzmit’teki ‘Gizemli köpük’ün kaynağı belli oldu: Sorumlulara 1 milyon 678 bin TL ceza kesildi Sekapark sahilindeki tahliye kanalında görülen yoğun köpüklenmeyle ilgili olarak metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL para cezası uygulandı. Sekapark sahilinde denize açılan tahliye kanalında hafta başında yoğun miktarda beyaz köpük oluştuğu görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri alanda inceleme yaparak köpüğün kaynağının tespiti için numune aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, yağış sonrası oluşan köpüklenme nedeniyle metro yapım işindeki sorumlu firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza kesti.

KAYNAĞININ BELİRLENMESİ AMACIYLA BÖLGEDEN NUMUNE ALINDI

Halk arasında meraka neden olan olayın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, köpüğün görüldüğü alanda inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, köpüğün kaynağının belirlenmesi amacıyla bölgeden numune aldı.

SORUMLU FİRMAYA PARA CEZASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü ekipleri, Sekapark sahilinde yağış sonrası oluşan köpüklenmeyle ilgili metro yapım işinde görevli firmaya 1 milyon 678 bin TL ceza uyguladı.