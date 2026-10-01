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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:39

Sigaraya sağlık fonu ayarı: Paket başına 20 TL kesilecek

Sağlık Bakanlığının Meclis’e sunmaya hazırlandığı 25 maddelik teklif taslağıyla “Sağlıklı Hayata Katkı Fonu” geliyor. Paket tütünden paket başına 20 TL, paketsiz tütünden kilo başına 100 TL katkı payı alınmasını öngören düzenlemeyle, tütünden elde edilen gelir doğrudan bağımlılıkla mücadele, obezite ve çocuk sağlığı projelerine aktarılacak.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Sigaraya sağlık fonu ayarı: Paket başına 20 TL kesilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:39

tarafından hazırlanan kapsamlı düzenlemeyle, sağlıklı hayat politikalarına sürdürülebilir finansman sağlamak amacıyla “Sağlıklı Hayata Katkı Fonu” kurulması planlanıyor. Hazırlanan kanun teklifi taslağına göre, paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 lira, paketsiz tütünden ise kilogram başına 100 lira katkı payı alınması öngörülüyor. Türkiye'deki yıllık yaklaşık 5,5 milyar paketlik sigara tüketimi dikkate alındığında, yalnızca tütün ürünlerinden fona yıllık 110 milyar liralık dev bir kaynak aktarılması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Sigaraya sağlık fonu ayarı: Paket başına 20 TL kesilecek

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Sağlık Bakanlığı, sağlıklı hayat politikalarına finansman sağlamak amacıyla tütün ürünleri, şekerli içecekler ve atıştırmalıklar üzerinden katkı payı alacak "Sağlıklı Hayata Katkı Fonu" kurulmasını planlıyor.
Paketli tütün ürünlerinden paket başına 20 lira, paketsiz tütünden kilogram başına 100 lira katkı payı alınacak.
Şekerli içeceklerden 100 mililitre başına 5 liraya kadar, atıştırmalıklardan ise satış fiyatının yüzde 20'si oranında katkı payı kesilecek.
Yıllık yaklaşık 110 milyar liralık kaynağın okul beslenme programları, obeziteyle mücadele, diş sağlığı, spor yatırımları, sigara bırakma poliklinikleri ve tütüne bağlı hastalıkların tedavisi gibi alanlarda kullanılması öngörülüyor.
25 maddelik kanun teklifi taslağının Ekim veya Kasım ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

ŞEKERLİ İÇECEK VE ATIŞTIRMALIKLAR DA FON KAPSAMINDA

Kurulacak fonun gelirleri sadece tütün ürünleriyle sınırlı kalmayacak. Taslak metinde, halk sağlığını tehdit eden diğer gıda grupları da kapsama alınıyor. Buna göre:

  • Şekerli içeceklerden: İçerdiği şeker oranına göre 100 mililitre başına 5 liraya kadar,
  • Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen atıştırmalıklardan: Satış fiyatının yüzde 20’si oranında katkı payı kesilmesi hedefleniyor.
Sigaraya sağlık fonu ayarı: Paket başına 20 TL kesilecek

DEV KAYNAK NERELERE HARCANACAK?

Toplanan 110 milyar liralık kaynağın doğrudan toplum sağlığını koruyucu ve geliştirici projelere yönlendirilmesi öngörülüyor. Fon bütçesiyle şu alanlar desteklenecek:

  • Okul beslenme programları ve çocukluk çağı obezitesiyle mücadele,
  • Diş sağlığı taramaları, spor yatırımları ve sağlıklı hayat projeleri,
  • Sigara bırakma polikliniklerinin kapasitesinin artırılması ve nikotin tedavileri,
  • Akciğer kanseri ile KOAH gibi tütüne bağlı hastalıkların erken teşhis, tarama ve tedavi süreçleri.

DÜZENLEME MECLİS YOLUNDA: EKİM VEYA KASIMDA SUNULACAK

Bakanlığın hazırladığı 25 maddelik kanun teklifi taslağının, grubunda yürütülecek teknik değerlendirmelerin ardından son şeklini alarak Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor. Düzenlemenin Ekim veya Kasım ayı içerisinde gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.

 

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#AK Parti
#Sağlık Bakanlığı
#TBMM
#Tütün Ürünleri
#Sağlıklı Hayata Katkı Fonu
#Ekonomi
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