Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:09

Massive Attack’ın solisti gözaltında! Filistin’e desteği sonrası büyük tepki

İngiltere’de Filistin’e destek gösterisine katılan sanatçı Robert Del Naja'nın ekiplerce gözaltına alınması tüm dünya da büyük bir tepki gördü. Adete büyük bir öfke patlamasına neden olan gözaltı, tüm dünyayı ayağı kaldırdı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Massive Attack’ın solisti gözaltında! Filistin’e desteği sonrası büyük tepki
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:09

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack’ın solisti Robert Del Naja, için ’da düzenlenen destek eylemine katılmasıyla tüm dünya da gündem oldu. Özellikle de ünlü ismin destek sonrası gözaltına alındığı haberleri ise gündeme bomba gibi düştü. Tüm dünyayı ayağı kaldıran olay sonrası hayranları tarafından da öfke patlamasına neden oldu.

MASSİVE ATTACK’IN SOLİSTİ GÖZALTINDA!

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubun Massive Attack’ın solisti Robert Del Naja, söylediği şarkılardan ziya de özel hayatında da nelerle uğraştığı magazin gündeminin en çok merak ettiği konulardan biri oluyor. Öyle ki ünlü isimlerin yaptığı her hareket olay oluyor.

Massive Attack’ın solisti gözaltında! Filistin’e desteği sonrası büyük tepki

Başarılı grubun solisti Robert Del Naja, sesinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Liverpool’da düzenlenen Filistin’e destek eylemine katıldı.

Massive Attack’ın solisti gözaltında! Filistin’e desteği sonrası büyük tepki

Eylem sırasında sanatçının elinde tuttuğu pankart başına dert oldu. ‘Soykırıma karşıyım, Filistin’e desteğe devam’ yazılı pankart nedeniyle gözaltına alındı. Hayranları ve sevenleri olayın şokunu yaşarken meydana gelen olay dikkatleri üzerine çekti.

Massive Attack’ın solisti gözaltında! Filistin’e desteği sonrası büyük tepki

FİLİSTİN’E DESTEĞİ SONRASI BÜYÜK TEPKİ

Filistin’e desteği sonrası ekiplerden büyük tepki gören Massive Attack’ın solisti Robert Del Naja, gözaltına alınmasıyla gündeme bomba gibi düştü. Hayranları ve sevenleri tarafından başına gelenle büyük tepki çekti.

Massive Attack’ın solisti gözaltında! Filistin’e desteği sonrası büyük tepki

Gerek sosyal medya da gerekse de magazin gündeminde oldukça çok konuşulan Robert Del Naja, elinde tuttuğu pankart nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Ünlü ismin şimdilerde neler yaptığı merak konusu olurken süreçli ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı düşünülüyor.

Massive Attack’ın solisti gözaltında! Filistin’e desteği sonrası büyük tepki

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, bu durum tüm dünya da büyük tepki ile karşılandı. Göstericiler, İngiliz hükümetinin İsrail’e silah sevkiyatının durdurmasını ve yasaklanan Palestine Action grubuna yönelik yasağın kaldırılmasını talep etti.

Massive Attack’ın solisti gözaltında! Filistin’e desteği sonrası büyük tepki

ROBERT DEL NAJA KİMDİR?

İngiliz müzisyen Robert Del Naja, 1965 yılında dünyaya geldi. Massive Attack grubunu kurucu üyesi ve solisti olan Robert Del Naja, başarılı müzik geçmişiyle dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer alıyor. Yaptığı müzikler kısa süre de binlerce beğeni alırken müzik kariyerini yanı sıra sergilediği net duruşuyla da ön plana çıkıyor. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Turneden çıkarılan Macklemore’dan Filistin için anlamlı hareket! Konser kazancının 1 milyon dolarını bağışlayacak
Özgür Filistin çağrısının ardından çıkarılmıştı: Macklemore kendi turnesini Gazze için başlatıyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#filistin
#Liverpool
#Massive Attack
#Palestine Action
#Robert Del Naja
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.