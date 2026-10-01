Massive Attack’ın solisti gözaltında! Filistin’e desteği sonrası büyük tepki

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack’ın solisti Robert Del Naja, Filistin için Liverpool’da düzenlenen destek eylemine katılmasıyla tüm dünya da gündem oldu. Özellikle de ünlü ismin destek sonrası gözaltına alındığı haberleri ise gündeme bomba gibi düştü. Tüm dünyayı ayağı kaldıran olay sonrası hayranları tarafından da öfke patlamasına neden oldu.

MASSİVE ATTACK’IN SOLİSTİ GÖZALTINDA!

Dünyaca ünlü İngiliz müzik grubun Massive Attack’ın solisti Robert Del Naja, söylediği şarkılardan ziya de özel hayatında da nelerle uğraştığı magazin gündeminin en çok merak ettiği konulardan biri oluyor. Öyle ki ünlü isimlerin yaptığı her hareket olay oluyor.

Başarılı grubun solisti Robert Del Naja, sesinin yanı sıra yaptığı yardımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Liverpool’da düzenlenen Filistin’e destek eylemine katıldı.

Eylem sırasında sanatçının elinde tuttuğu pankart başına dert oldu. ‘Soykırıma karşıyım, Filistin’e desteğe devam’ yazılı pankart nedeniyle gözaltına alındı. Hayranları ve sevenleri olayın şokunu yaşarken meydana gelen olay dikkatleri üzerine çekti.

FİLİSTİN’E DESTEĞİ SONRASI BÜYÜK TEPKİ

Filistin’e desteği sonrası ekiplerden büyük tepki gören Massive Attack’ın solisti Robert Del Naja, gözaltına alınmasıyla gündeme bomba gibi düştü. Hayranları ve sevenleri tarafından başına gelenle büyük tepki çekti.

Gerek sosyal medya da gerekse de magazin gündeminde oldukça çok konuşulan Robert Del Naja, elinde tuttuğu pankart nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi. Ünlü ismin şimdilerde neler yaptığı merak konusu olurken süreçli ilgili bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı düşünülüyor.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, bu durum tüm dünya da büyük tepki ile karşılandı. Göstericiler, İngiliz hükümetinin İsrail’e silah sevkiyatının durdurmasını ve yasaklanan Palestine Action grubuna yönelik yasağın kaldırılmasını talep etti.

ROBERT DEL NAJA KİMDİR?

İngiliz müzisyen Robert Del Naja, 1965 yılında dünyaya geldi. Massive Attack grubunu kurucu üyesi ve solisti olan Robert Del Naja, başarılı müzik geçmişiyle dikkatleri üzerine çeken isimler arasında yer alıyor. Yaptığı müzikler kısa süre de binlerce beğeni alırken müzik kariyerini yanı sıra sergilediği net duruşuyla da ön plana çıkıyor.