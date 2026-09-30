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Ekonomi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:13

30 Eylül-6 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 bugün satışta: 126 ekran televizyon, yatak örtüsü seti, blender ve battaniye geliyor

ŞOK 30 Eylül-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu çarşamba günü satışa çıktı. ŞOK markette bu hafta havaların soğumasıyla beraber kışlık ürünlerde indirim fırsatı müşterileri bekleyecek. Yatak örtüsü setinden, battaniyeye, yorgandan çanta çeşitlerine onlarca üründe kampanya fırsatı yaşanacak. Kişisel Blender 2.399 TL olurken saç düzleştiricisi ise 1.499 TL’den reyonlarda olacak. 126 Ekran 4K Qled Televizyon 16.999 TL, Desenli Yorgan Çift Kişilik 850 TL, tek kişilik 750 TL, Kadın A4 Çanta 450 TL, Dijital Banyo Baskülü 425 TL, Kapaklı Makyaj Organizer Çanta 299 TL, 12 Parçadan oluşan Çay Bardak Seti 250 TL, Yon Soyacak: 250 TL ‘den satılacak. Kayık tabak, parfüm, saç kremi, saklama kabı, büyük boy hurç gibi ürünler alternatif olarak raflarda olacak. Peki ŞOK’ta bugün neler var? İşte, ŞOK 30 Eylül-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

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Editor
 Fuat İğci
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30 Eylül-6 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 bugün satışta: 126 ekran televizyon, yatak örtüsü seti, blender ve battaniye geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 09:13

’ta bu hafta çarşamba günü indirime girecek ürünler listesi belli oldu. Çoklu dil destekli 126 Ekran 4K Qled Televizyon 16.999 TL’den raflarda olacak. Seramik Kaplama Saç Düzleştirici 1.499 TL, 500 Watt gücünde Kişisel Blender 2.499 TL, Projeksiyon Gece Lambası ise 899 TL olacak. Çocuklara özel Konuşan Bilgi Kartları 499 TL’den müşterileri bekleyecek. ŞOK Kataloğunun merakla beklenen ürünleri arasında yer alan Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 399 TL, Çift Kişilik Pamuklu Battaniye (150x300cm) 450 TL, Desenli Yorgan Tek Kişilik (155x215 cm) 750 TL, Desenli Çift Kişilik Yorgan (195x215) ise 850 TL’den satışa çıkacak. Silikon Yastık 125 TL, Visco Dolgulu Yastık 250 TL, Mega Kutulu Hurç 199 TL, 4 Bölmeli Düzenleyici 175 TL, Makyaj Çantası ise 299 TL olacak. İşte, ŞOK 30 Eylül-6 Ekim aktüel ürünler kataloğu…

HABERİN ÖZETİ

30 Eylül-6 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 bugün satışta: 126 ekran televizyon, yatak örtüsü seti, blender ve battaniye geliyor

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
ŞOK'ta 30 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler listesi belli oldu.
Çoklu dil destekli 126 Ekran 4K Qled Televizyon 16.999 TL'den satışa sunulacak.
Seramik Kaplama Saç Düzleştirici 1.499 TL, 500 Watt gücünde Kişisel Blender 2.499 TL, Projeksiyon Gece Lambası ise 899 TL olacak.
Tek Kişilik Pamuklu Battaniye 399 TL, Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 450 TL, Desenli Yorgan Tek Kişilik 750 TL, Desenli Çift Kişilik Yorgan ise 850 TL'den satışa çıkacak.
Silikon Yastık 125 TL, Visco Dolgulu Yastık 250 TL, Mega Kutulu Hurç 199 TL, 4 Bölmeli Düzenleyici 175 TL, Makyaj Çantası ise 299 TL olacak.
50" 126 Ekran 4K QLED Smart TV 16.999 TL, Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 1.799 TL olarak listede yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
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ŞOK 30 EYLÜL-6 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

50" 126 Ekran 4K QLED Smart TV: 16.999 TL

Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti: 1.799 TL

Nuva İyon Saç Düzleştirici: 1.499 TL

Shake'n Take Go Kişisel Blender: 2.399 TL

Desenli Yorgan Çift Kişilik: 850 TL

Desenli Yorgan Tek Kişilik: 750 TL

Kadın A4 Çantası: 450 TL

30 Eylül-6 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 bugün satışta: 126 ekran televizyon, yatak örtüsü seti, blender ve battaniye geliyor

Çift Kişilik Soft Pamuklu Battaniye: 450 TL

Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 425 TL

Lazer Kesim Sütyen: 399 TL

Lazer Kesim Toparlayıcı Sütyen: 399 TL

Sık Yıkananlar Jel Deterjan 2.47 L (Kasa Arkası): 399 TL

Aptamil Devam Sütü Çeşitleri 350 g: 319 TL

Bouquet Kase 4'lü 455 cc: 299 TL

Kapaklı Makyaj Organizer Çanta: 299 TL

30 Eylül-6 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 bugün satışta: 126 ekran televizyon, yatak örtüsü seti, blender ve battaniye geliyor

Makyaj Organizer Çanta: 299 TL

Emici Külot Hasta Bezi 8-14 Adet: 259 TL

Bebylon Kavanoz 1.100 cc: 250 TL

Çay Bardak Seti 12 Parça: 250 TL

Çiğ Köfte Tepsi 38 cm: 250 TL

Yon Soyacak: 250 TL

Visco Dolgulu Yastık: 250 TL

Bebylon Kavanoz 1.500 cc: 229 TL

30 Eylül-6 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 bugün satışta: 126 ekran televizyon, yatak örtüsü seti, blender ve battaniye geliyor

Kürşat Saç Kremi Çeşitleri 200 ml: 229 TL

Keçi Sütü Parfüm 50 ml - 100 ml: 229 TL

Nescafe Filtre Blend 95 g (Kasa Arkası): 149 TL

Duru Fresh Duş Sabunu Çeşitleri 4x150 g: 129 TL

Oval Servis Kayık Tabak: 125 TL

30 Eylül-6 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 bugün satışta: 126 ekran televizyon, yatak örtüsü seti, blender ve battaniye geliyor

Karaman 3'lü Saklama Kabı 225 cc: 125 TL

Baskılı Mega Boy Hurç: 125 TL

Baskılı Beza Altı Hurç Büyük Boy: 125 TL

Baskılı Pencereli Hurç: 125 TL

Silikon Yastık: 125 TL

30 Eylül-6 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 bugün satışta: 126 ekran televizyon, yatak örtüsü seti, blender ve battaniye geliyor

Sıcak Soğuk Taşıma Çantası 12 L: 125 TL

Kadın Tayt S/M/L/XL: 125 TL

Çikolatalı Dubai  İstanbul Duo Sütlü Tablet 93 g (Kasa Arkası): 85 TL

Cappy Şeftali/Karışık 6x200 ml (Kasa Arkası): 80 TL

Duru Fresh Duş Sabunu Çeşitleri 4x80 ml: 10 TL

30 Eylül-6 Ekim ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 2026 bugün satışta: 126 ekran televizyon, yatak örtüsü seti, blender ve battaniye geliyor
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ETİKETLER
#yorgan
#saç düzleştirici
#battaniye
#Şok
#4k Qled Televizyon
#Ekonomi
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