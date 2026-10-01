Öğrenciler Fransa'ya özenince olanlar oldu! Okulları ayağa kaldırdılar

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İstanbul
Belçika’nın Liège kentinde öğrenciler, Fransa’da devam eden öğrenci protestolarından etkilenerek okul girişlerini kapattı. Öğrenciler, polise havai fişek, yumurta ve elma fırlattı. Öğrenciler, protestolarla taleplerini duyurmayı amaçlıyor. Talepler arasında sınıfların daha az kalabalık olması, yeterli sayıda öğretmen bulunması ve öğrenciler ile ailelerin görüşlerinin daha fazla dikkate alınması yer alıyor. Öğrenciler ayrıca herkes için erişilebilir bir eğitim sistemi ve gençlerin geleceğini ilgilendiren kararlarda daha fazla söz sahibi olmayı talep ediyor.