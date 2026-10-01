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Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:56

Trump 'Netanyahu'dan öğrendiğimi teyit edemedim' diyerek 'kaçırıldı' denilen uçakta yaşananları anlattı

Dubai'den Tel Aviv'e giderken yardımcı pilotun kaptanı bıçaklaması hakkında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan edindiği bilgiyi doğrulayamadığını söyledi. Trump, saldırgan pilot için ''Ya teröristti ya da dengesizdi'' ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:56
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:56

ABD Başkanı , dün meydana gelen, 'kaçırılma' kodu verilen Flydubai uçağında yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Yardım pilotun, kaptanı bıçakladığı ve uçağı düşürmek amacıyla kaçırmaya çalıştığı olayla ilgili Başbakanı ile görüştüğünü söyledi. 

'''YA TERÖRİSTTİ YA DA DENGESİZ BİRİ''

Netanyahu ile uzun bir görüşme yaptığını söyleyen Trump, "Görünüşe göre yardımcı pilot ya bir teröristti ya da dengesiz biriydi ve pilotu bıçakladı." görüşünü paylaştı.

Trump 'Netanyahu'dan öğrendiğimi teyit edemedim' diyerek 'kaçırıldı' denilen uçakta yaşananları anlattı

TESİSATÇI TV'DEN ÖĞRENDİĞİ BİLGİYLE UÇAĞI KONTROL ETTİ

Trump, Netanyahu'nun aktardığı bilgiye göre uçakta bulunan İsrailli tesisatçının, kokpitten gelen çığlıkları duymasının ardından duruma müdahale ettiğini anlattı. Söz konusu yolcunun daha önce hiç uçak kullanmadığını belirten Trump, "Kumandayı aldı, yukarı çekti ve uçak düşmeden önce düz uçuşa geçmesini sağladı." dedi.

Netanyahu'nun, yolcunun acil durumda ne yapması gerektiğini televizyon programından öğrendiğini söylediğini aktaran Trump, bu kişinin programı sık sık izlediğinin aktarıldığını dile getirdi.

Trump, Netanyahu'dan edindiği bilginin doğruluğunu teyit edemediğini vurgulayarak, "Benim duyduğum hikaye bu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.

Trump 'Netanyahu'dan öğrendiğimi teyit edemedim' diyerek 'kaçırıldı' denilen uçakta yaşananları anlattı

UÇAKTA 4 ABD VATANDAŞI VARDI

ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, konuyla ilgili açıklama yaptı. Sözcü, Dubai-Tel Aviv seferini yaparken Suudi Arabistan'a acil iniş gerçekleştiren uçakta 4 ABD vatandaşının bulunduğunu doğrulayarak, "Yerel yetkililerle birlikte çalışıyoruz ve uçakta bulunan tüm ABD vatandaşlarına konsolosluk desteği sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği ile Cidde Başkonsolosluğunun, olayla ilgili soruşturmayı yürüten yetkililerle temas halinde olduğunu kaydeden sözcü, Washington yönetiminin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik sorumluluğunu ciddiyetle ele aldığını belirtti.

Trump 'Netanyahu'dan öğrendiğimi teyit edemedim' diyerek 'kaçırıldı' denilen uçakta yaşananları anlattı

'KAÇIRILMA' KODU VERİLEN UÇAKTA NELER OLDU?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Trump 'Netanyahu'dan öğrendiğimi teyit edemedim' diyerek 'kaçırıldı' denilen uçakta yaşananları anlattı

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Trump 'Netanyahu'dan öğrendiğimi teyit edemedim' diyerek 'kaçırıldı' denilen uçakta yaşananları anlattı

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpit kapısını kırarak içeri girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

Trump 'Netanyahu'dan öğrendiğimi teyit edemedim' diyerek 'kaçırıldı' denilen uçakta yaşananları anlattı

İsrail Başbakanı Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

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#israil
#donald trump
#binyamin netanyahu
#abd dışişleri bakanlığı
#Flydubai
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