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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:04

Sosyal medya fenomenlerine operasyon: 10 isim gözaltına alındı

İstanbul merkezli 10 ilde sosyal medya fenomenlerine operasyonlar düzenlendi. Canlı yayın açarak kavga, tehdit, hakaret ve gerilim içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sosyal medya fenomenlerine operasyon: 10 isim gözaltına alındı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:04

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, koordinesinde ekiplerinin katılımıyla sosyal medya fenomenlerine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; kavga, tehdit, hakaret, gerilim ve mağduriyet içerikli paylaşımlar yaptıkları belirlendi. 

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Şüphelilerin, aile yapısına aykırı içerikler ürettikleri ve söz konusu yayınlar üzerinden dijital gelir elde etmek amacıyla birlikte hareket ettikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" ile 226. maddesinde düzenlenen "Müstehcenlik" suçlarını işledikleri değerlendirildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine gece saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere , , Bursa, Kocaeli, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’ın da aralarında bulunduğu toplam 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının tespitine yönelik gerekli testler uygulandı. Şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri sürüyor.

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#ankara
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#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Gündem
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