Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor” dedi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT Gar-Esenboğa Havalimanı arası 36 kilometrelik raylı sistemle bağlanacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı projesi hakkında açıklamalarda bulundu. 36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı 12 istasyonla hizmete sunulacak. Hattın 3 kesiminde de yer teslimi tamamlandı, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Hattın saatte 120 kilometre tasarım hızı olacak. Projenin 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4 istasyon bulunacak. 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4 istasyon yer alacak. 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon inşa edilecek. Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve parklanma alanı inşa edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.” dedi.

36 KİLOMETRELİK HATTA 12 İSTASYON

Projenin toplam 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyonlu olarak planlandığını belirten Uraloğlu, hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Projenin 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini bildirdi.