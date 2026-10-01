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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:55

Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT Gar-Esenboğa Havalimanı arası 36 kilometrelik raylı sistemle bağlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyondan oluşacak YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’nda yer teslimlerinin tamamlandığını duyurdu. Saatte 120 kilometre hıza sahip olacak 3 etaplı hatta mobilizasyon ve şantiye kurulum çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İşte dev projenin detayları ve geçeceği güzergâhlar...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT Gar-Esenboğa Havalimanı arası 36 kilometrelik raylı sistemle bağlanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor” dedi.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT Gar-Esenboğa Havalimanı arası 36 kilometrelik raylı sistemle bağlanacak

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı 12 istasyonla hizmete sunulacak.
Hattın 3 kesiminde de yer teslimi tamamlandı, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor.
Hattın saatte 120 kilometre tasarım hızı olacak.
Projenin 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4 istasyon bulunacak.
12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4 istasyon yer alacak.
15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon inşa edilecek.
Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve parklanma alanı inşa edilecek.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı’na ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “36 kilometrelik YHT Gar-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı'nı 12 istasyonla hizmete sunacağız. Hattımızın 3 kesiminde de yer teslimini tamamladık, mobilizasyon ve şantiye kurulumu çalışmaları devam ediyor. Yapım çalışmalarına yönelik hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.” dedi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT Gar-Esenboğa Havalimanı arası 36 kilometrelik raylı sistemle bağlanacak

36 KİLOMETRELİK HATTA 12 İSTASYON

Projenin toplam 36 kilometre uzunluğunda ve 12 istasyonlu olarak planlandığını belirten Uraloğlu, hattın saatte 120 kilometre tasarım hızına sahip olacağını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Projenin 8,5 kilometrelik YHT Gar-Siteler kesiminde 4, 12 kilometrelik Siteler-Pursaklar kesiminde 4, 15,5 kilometrelik Pursaklar-Esenboğa kesiminde ise 4 istasyon yer alacak.” ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Pursaklar-Esenboğa kesimi kapsamında ayrıca depo, atölye ve parklanma alanının da inşa edileceğini bildirdi.

 

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