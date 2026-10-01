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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:41

Türkiye'de internet abone sayısı 5 yılda 11,3 milyon arttı

Türkiye'deki mobil ve sabit abonelerin toplamını içeren geniş bant internet abone sayısı, 5 yılda 11,3 milyon artarak bu yılın ikinci çeyreğinde ilk defa 100 milyonu aştı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Türkiye'de internet abone sayısı 5 yılda 11,3 milyon arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:41

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun () " Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu" verilerine göre, Türkiye'de geniş bant internet kullanımı dev bir eşiği geride bıraktı. 2008 yılında yalnızca 6 milyon olan sabit internet abonesi, 2026'nın ikinci çeyreğinde 100 milyon sınırını aşarak tarihi bir rekor kırdı. Fiber internet abone sayısı da 10 milyon barajını geçti.

GENİŞ BANT İNTERNET ABONE SAYISINDA TARİHİ EŞİK

BTK'nin derlediği verilere göre; artan dijitalleşme, teknolojik ürün kullanımı ve altyapı yatırımlarıyla birlikte geniş bant internet abone sayısındaki büyüme ivme kazandı.

2026 yılı 2. çeyrek verileri itibarıyla Türkiye'deki internet abone profilinin detayları şöyle şekillendi:

  • Mobil İnternet Abone Sayısı: 79,7 milyon
  • Sabit İnternet Abone Sayısı: 21,2 milyon
  • Toplam Geniş Bant Abone Sayısı: 100,8 milyon

Böylece ülke genelinde geniş bant internet aboneliği ilk kez 100 milyon seviyesini aşmış oldu.

Türkiye'de internet abone sayısı 5 yılda 11,3 milyon arttı

SON 5 YILLIK BÜYÜME GRAFİĞİ

Son 5 yılda toplam 11,3 milyon yeni geniş bant internet aboneliği oluşturulurken, yıllara göre büyüme seyri şu şekilde gerçekleşti:

  • 2022 (2. Çeyrek): 89,5 milyon (71 milyon mobil / 18,5 milyon sabit)
  • 2023 (2. Çeyrek): 93,1 milyon
  • 2024 (2. Çeyrek): 95,5 milyon
  • 2025 (2. Çeyrek): 97,4 milyon
  • 2026 (2. Çeyrek): 100,8 milyon

FİBER İNTERNETTE 10 MİLYON BARAJIAŞILDI

Yüksek hızlı internet altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte fiber internet abone sayısında da rekor artış kaydedildi. Son 5 yılda fiber internet kullanan hane ve iş yeri sayısı 5,4 milyondan fazla arttı.

Fiber İnternet Abone Sayısının Yıllara Göre Gelişimi:

  • 2022: 5.205.441
  • 2023: 6.300.028
  • 2024: 7.335.127
  • 2025: 8.770.569
  • 2026: 10.698.289

 

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ETİKETLER
#Türkiye
#btk
#Geniş Bant Internet
#Fiber Internet
#Sabit İnternet
#Ekonomi
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