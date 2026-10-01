Türkiye'de internet abone sayısı 5 yılda 11,3 milyon arttı

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İstanbul
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu" verilerine göre, Türkiye'de geniş bant internet kullanımı dev bir eşiği geride bıraktı. 2008 yılında yalnızca 6 milyon olan sabit internet abonesi, 2026'nın ikinci çeyreğinde 100 milyon sınırını aşarak tarihi bir rekor kırdı. Fiber internet abone sayısı da 10 milyon barajını geçti.
BTK'nin derlediği verilere göre; artan dijitalleşme, teknolojik ürün kullanımı ve altyapı yatırımlarıyla birlikte geniş bant internet abone sayısındaki büyüme ivme kazandı.
2026 yılı 2. çeyrek verileri itibarıyla Türkiye'deki internet abone profilinin detayları şöyle şekillendi:
Böylece ülke genelinde geniş bant internet aboneliği ilk kez 100 milyon seviyesini aşmış oldu.
Son 5 yılda toplam 11,3 milyon yeni geniş bant internet aboneliği oluşturulurken, yıllara göre büyüme seyri şu şekilde gerçekleşti:
Yüksek hızlı internet altyapısının yaygınlaşmasıyla birlikte fiber internet abone sayısında da rekor artış kaydedildi. Son 5 yılda fiber internet kullanan hane ve iş yeri sayısı 5,4 milyondan fazla arttı.
Fiber İnternet Abone Sayısının Yıllara Göre Gelişimi: