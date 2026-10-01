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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:18

Patlamada Kuzey Kore'nin payı olmasına rağmen Güney Kore zeytin dalı uzattı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, sınırda yaşanan patlamaya Kuzey Kore mayınlarının sebep olmasına rağmen zeytin dalı uzattı. Başkan Myung, gerilimi azaltmak için önlemler almaya devam edeceklerini açıkladı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Patlamada Kuzey Kore'nin payı olmasına rağmen Güney Kore zeytin dalı uzattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:18

ile arasındaki sınır hattını oluşturan Silahtan Arındırılmış Bölge'de (DMZ) 21 Eylül'de meydana gelen ve 3 Güney Kore askerinin yaralanmasına yol açan mayın patlaması Kore Yarımadasında askeri gerilimi artırdı. 

Patlamada Kuzey Kore'nin payı olmasına rağmen Güney Kore zeytin dalı uzattı

YİNE DE ZEYTİN DALI UZATTI

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile yükselen tansiyonun ardından Pyongyang'a zeytin dalı uzattı. Güney Chungcheong Eyaleti'ndeki Gyeryongdae askeri karargahında düzenlenen 78. Silahlı Kuvvetler Günü töreninde konuşan Lee, Kuzey Kore ile yaşanan gerilimi düşürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Yönetimim, iki Kore arasındaki askeri gerilimi azaltmak için pratik önlemler almaya tutarlı bir şekilde devam edecek" dedi.

Seul ve Pyongyang arasındaki sorunları çözmenin kolay olmadığını ifade eden Lee, "Koreler arası ilişkilerdeki düğümler son derece karmaşıktır, ancak biz bunları tek tek çözmek için istikrarlı ve sabırlı bir şekilde çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Patlamada Kuzey Kore'nin payı olmasına rağmen Güney Kore zeytin dalı uzattı

SINIRDAKİ PATLAMADA KUZEY KORE MAYINLARI

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki sınır hattını oluşturan Silahtan Arındırılmış Bölge'de 21 Eylül'de meydana gelen mayın patlaması Koreler arasındaki askeri gerilimin tırmanmasına neden olmuştu. Güney Kore ordusu, 3 askerinin yaralanmasına yol açan patlamanın gerçekleştiği bölge yakınlarında Kuzey Kore'ye ait olan ve insanlara karşı kullanılan bir "anti-personel mayını" bulunduğunu duyurmuştu.

Patlamada Kuzey Kore'nin payı olmasına rağmen Güney Kore zeytin dalı uzattı

 Kuzey Kore lideri 'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Bölüm Direktörü Kim Yo-Jong ise Seul'un ülkesine yönelik suçlamalarını "alçakça ve kirli bir başka provokasyon" olarak niteleyerek, "Güney Kore makamlarının yaşanan patlamanın suçunu başkasının üzerine attıktan sonra bunu kanıtlamak için ‘maddi delil' uydurmaya çalışması küstahlığın zirvesidir" demişti. 

Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) da "Soruşturma sonucunda UNC Ateşkes Anlaşması ihlali yaşandığını tespit etmiştir" açıklamasında bulunmuştu.

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ETİKETLER
#Güney Kore
#Kim Jong-Un
#Kuzey Kore
#Lee Jae-myung
#Silahtan Arındırılmış Bölge
#Dünya
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