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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:13

Çin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde gizli gözaltı merkezi iddiası: Sorguları burada yapıyorlar

Kuzey Kore'nin, Çin'in başkenti Pekin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde gizli bir gözaltı merkezi işlettiği öne sürüldü. Bu gözaltı merkezini, Kuzey Kore'nin yönetim için tehdit oluşturduğu düşünülen vatandaşlarını sorgulamak ve ülkeye zorla geri göndermek amacıyla kullandığı iddia edildi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Çin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde gizli gözaltı merkezi iddiası: Sorguları burada yapıyorlar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:13
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:13

merkezli insan hakları örgütü Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu (TJWG), 'deki insan hakları ihlallerine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Grup tarafından yayınlanan "Kuzey Kore'nin Sınır Aşan Baskısı: " başlıklı raporda, Pyongyang yönetiminin, Çin'in başkenti 'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde gizli bir gözaltı merkezi işlettiği öne sürüldü. 

GÖZETLEME, TAKİP, TUTUKLAMA... 

Aralarında eski bir Kuzey Koreli diplomatın da bulunduğu çok sayıda kaynağa dayandırılan bilgilere göre; Pekin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nin bodrum katında faaliyet gösteren bu gizli tesiste; gözetleme, takip, tutuklama, gözaltı, sorgulama ve zorla geri gönderme operasyonlarının yürütüldüğü iddia edildi.

Söz konusu gizli operasyonların, konsolosluk görevlisi statüsü taşıyan, geçici olarak atanan ve Kuzey Kore istihbarat subayı olduğu belirtilen bir "güvenlik temsilcisi" tarafından yönetildiği ve vakaların 12 ila 24 saat içinde Pyongyang yönetimine bildirildiği aktarıldı.

Çin'deki Kuzey Kore Büyükelçiliği'nde gizli gözaltı merkezi iddiası: Sorguları burada yapıyorlar

KUZEY KORELİ BİLGİSAYAR KORSANI GİZLİ TESİSE NAKLEDİLDİ

Raporda, Güney Kore'ye kaçmaya çalışırken İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Çinli yetkililer tarafından yakalanan Kuzey Koreli bilgisayar korsanı Pae Yong-ju'nun durumuna ilişkin çarpıcı detaylara da yer verildi. Çin makamlarınca yaklaşık 6 ay sorgulandıktan sonra Shenyang şehrindeki Kuzey Kore Başkonsolosluğu'na teslim edilen Pae'nin, gözetim altına alınarak büyükelçilikteki gizli tesise nakledildiği belirtildi.

İddiaya göre; Pae, fiziksel olarak hareket edemeyecek duruma getirildikten sonra, tekerlekli sandalyede ve tüm vücudu alçılı bir şekilde hasta kılığına sokularak Air Koryo'ya ait bir yolcu uçağıyla Kuzey Kore'ye geri gönderildi. Raporda, "Bir muhbir, geri gönderilmesinden 3 yıl sonra Pae'nin öldüğünü doğruladı" ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI SUÇ VE İNSAN HAKLARI İHLALİ

Kuzey Kore'nin kendi sınırlarını aşan bu baskıcı uygulamalarının yalnızca ciddi bir uluslararası suç ve insan hakları ihlali olmadığı vurgulanan raporda, bunların aynı zamanda Çin'in yargı egemenliğine ve hukuki işleyişine de zarar verdiği belirtildi. Çinli makamların bu faaliyetler konusunda Kuzey Kore ile farklı derecelerde işbirliği yaptığı yönündeki iddialara dikkat çekilerek, uluslararası topluma Çin'in Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerine yönelik tutumunu yakından izleme çağrısında bulunuldu.

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ETİKETLER
#Güney Kore
#Kuzey Kore
#Çin
#pekin
#Geçiş Dönemi Adaleti Çalışma Grubu
#Dünya
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