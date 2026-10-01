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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:28

Eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı olan Mustafa Sandal konserlere devam etti! Sessizliği dikkat çekti

Şimdilerde adı fon soruşturması kapsamında ön plana çıkan ve eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı olan Mustafa Sandal, konserlerini kaldığı yerden devam ettirdi. Fon işlerine girmediğini iddia eden ünlü şarkıcının, konser verdiği sırada yaptığı konuşma sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Mustafa Sandal'ın eşi ile ilgili sessizliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:28

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, son zamanlarda eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup’un isimlerinin geçtiği fon soruşturmasıyla gündemde yerini aldı. Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Magazin gündeminde büyük ses getiren olayda iki isim hakkında yakalama kararı çıkarılırken, üzerlerine kayıtlı mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi. Fon işlerine girmediğini iddia eden Mustafa Sandal, bu süreçte konser vermeye devam etti. Eşiyle karı koca olmak dışında maddi anlamda ortak işlerinin olmadığını belirten ünlü şarkıcının, konser verdiği sırada yaptığı konuşma sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Eşi hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Mustafa Sandal'ın sessizliği ise dikkat çekti.

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ MELİS SÜTŞURUP HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKTI!

Mustafa Sandal, sermaye piyasalarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında adı geçen eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup ile magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Son günlerde fon soruşturması kapsamında dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının eşi Sütşurup hakkında yakalama kararı çıktı. Geçtiğimiz günlerde mal varlığına tedbir konulan Sütşurup, bu kez yakalanma kararıyla dikkatleri üzerine çekti.

Eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı olan Mustafa Sandal konserlere devam etti! Sessizliği dikkat çekti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. İki ismin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları için de el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi. Diğer yandan dosyaya ilişkin haberlerde Melis Sütşurup’un 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında tasfiye kapsamındaki fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon 528 bin lira çektiği de iddia edilenler arasında yer aldı.

Eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı olan Mustafa Sandal konserlere devam etti! Sessizliği dikkat çekti

Mustafa Sandal, fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından "Benim alnım ak!" şeklinde açıklama yaparak eşiyle birlikte mağdurlardan biri olduklarını belirtmişti. Sandal'ın fon soruşturmalarından önce Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, eşi ve kayınpederi ile ilgili gündeme gelen iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesine tepki göstermişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sandal, Melis Sütşurup ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işlerinin olmadığını belirtmişti.

Eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı olan Mustafa Sandal konserlere devam etti! Sessizliği dikkat çekti

KONSERLERİNE DEVAM ETTİ!

Eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarılan Mustafa Sandal, konserlerine kaldığı yerden devam etti. Türk pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, verdiği konserde yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Zaman zaman sosyal medya hesabından fon soruşturması kapsamında kendini aklayan açıklamalarda bulunan Sandal, 32 yıldır müzik sektöründe olduğunu açıklamıştı.

Eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı olan Mustafa Sandal konserlere devam etti! Sessizliği dikkat çekti

Müzikten başka herhangi bir işi, uğraşı ve geliri olmadığını ifade eden Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup ve kayınpederi Cihan Sütşurup ile ilgili iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini haksız ve kötü niyetli olarak değerlendirmişti. Ünlü şarkıcı, eşi ve kayınpederi ile maddi bir ortaklıklarının bulunmadığının altını çizerek, fon işlerine girmediğini iddia etmişti.

Eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı olan Mustafa Sandal konserlere devam etti! Sessizliği dikkat çekti

Şimdilerde konserlerine kaldığı yerden devam eden Mustafa Sandal, şarkılarını seslendirdiği sırada sahnede seyirciye seslendi. Sosyal medyada yaptığı açıklamaları konserinde de bizzat dile getiren Sandal, hiçbir şekilde fon alışı ve satışında bulunmadığının altını çizdi. Tek gelir kapısının müzik olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, açıklamalarının ardından seyircinin alkışıyla karşı karşıya kaldı. Sandal'ın seyirciler tarafından alkışlanması da dikkat çekti.

Eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı olan Mustafa Sandal konserlere devam etti! Sessizliği dikkat çekti

EŞİ HAKKINDA SESSİZLİĞİNİ KORUDU!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve kayınpederi Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Fon soruşturması sürecinde eşinin ve kayınpederinin dosyasıyla kendisinin ilişkilendirilmesine tepki gösteren ünlü şarkıcı, verdiği konserde yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

Eşi Melis Sütşurup hakkında yakalama kararı olan Mustafa Sandal konserlere devam etti! Sessizliği dikkat çekti

Fon işlerine girmediğini iddia eden Mustafa Sandal'ın konser verdiği sırada yaptığı konuşma sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Eşiyle karı koca olmak dışında maddi anlamda ortak işlerinin olmadığını belirten ünlü şarkıcının, konser verdiği sırada yaptığı konuşma sosyal medyada kısa sürede hızla yayıldı. Eşi hakkında herhangi bir açıklama yapmayan Mustafa Sandal'ın sessizliğini koruması ise dikkat çekti.

 

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