Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup cephesinde 11 milyarlık dosya! Mal varlıklarına el konulduktan sonra Dubai'deki yaşamları ağızları açık bıraktı

Soruşturmanın ardından gözlerin çevrildiği adreslerden biri de Dubai oldu. Melis Sütşurup’un Dubai’de bulunduğu ve oğlu için yurt dışında eğitim sürecinin devam ettiği belirtilirken, Mustafa Sandal da ülkede oturumunun bulunduğunu açıkladı. Sandal’ın eşiyle maddi ortaklığı olmadığını söylemesi ise kamuoyunda ayrıca tartışıldı.

MUSTAFA SANDAL VE MELİS SÜTŞURUP CEPHESİNDE 11 MİLYARLIK DOSYA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İki ismin taşınır ve taşınmaz mal varlıkları için de el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Dosyaya ilişkin haberlerde Melis Sütşurup’un 1 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında tasfiye kapsamındaki fonlardan yaklaşık 11 milyar 126 milyon 528 bin lira çektiği iddia edildi. Ancak bu rakamın kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla ortaya konmuş bir suç tutarı olmadığına dikkat çekiliyor.

Sütşurup’un avukatı tarafından yapılan açıklamada ise 11 milyar liralık para çıkışı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, fonlardaki işlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında bulunduğu ifade edildi.

MELİS SÜTŞURUP'TAN DUBAİ AÇIKLAMASI

Melis Sütşurup’un Dubai’de olduğu daha önce de gündeme gelmişti. Sütşurup, yaptığı açıklamada geçen yıldan beri oğlunun eğitimi nedeniyle yurt dışında bulunduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılması halinde Türkiye’ye döneceğini söyleyen Sütşurup, hakkındaki para çekme iddialarını da kabul etmedi.

Dubai'deki yaşamına ilişkin haberlerin yeniden gündeme gelmesiyle birlikte çiftin yurt dışındaki hayatı da merak konusu oldu.

MUSTAFA SANDAL'DAN "MADDİ ORTAKLIK" AÇIKLAMASI

Soruşturmanın ardından Mustafa Sandal da hakkındaki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, eşinin ve kayınpederinin dosyasıyla kendisinin ilişkilendirilmesine tepki göstererek maddi bir ortaklıklarının bulunmadığını söyledi.

Sandal açıklamasında, "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur" ifadelerini kullandı.

ÖZEL JET DETAYI GÜNDEME GELDİ

Soruşturma tartışmaları sürerken Mustafa Sandal’ın konser programları da sosyal medyada konuşuldu. Sandal’ın Özbekistan’daki konseri için tarifeli uçak yerine özel jet kullandığı ve uçuş için yaklaşık 3,5 milyon lira ödediği öne sürüldü.

Konser gelirinin ise 2,8 milyon lira olduğu iddiası, özel jet harcamasının yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

"JEST OLDU" GÖNDERMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturma ve Dubai gündeminin sosyal medyaya taşınmasıyla birlikte Mustafa Sandal’ın eski şarkılarından "Jest Oldu" da kullanıcıların paylaşımlarında yer aldı.

Nisa Çaydan isimli bir kullanıcı, Sandal’ın şarkısına gönderme yaparak, "Kız seni alan yaşadı" öyle mi Mustafa Sandal? Şimdi eşin Melis Sandal Sütşurup'un serveti ve fon iddiaları konuşuluyor." ifadelerini kullandı. Dosyayla ilgili adli süreç devam ederken, soruşturma kapsamında ortaya atılan iddiaların yargı süreci sonunda netleşmesi bekleniyor.

