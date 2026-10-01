All in One bilgisayar alırken ekran ve donanım nasıl seçilir

Doğru seçim, masaya sığan bir ekranın yanında kullanılan uygulamalara yeterli işlemci, bellek ve depolama kapasitesi gerektirir. Günlük kullanım, yoğun çoklu görev ve profesyonel grafik işleri aynı donanım beklentisine sahip değildir.

BİLGİSAYAR TÜRÜNÜ ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI BELİRLER

Bilgisayarını çoğunlukla aynı masada kullanan kişi için tümleşik tasarımın avantajı, ekran ve sistemin birlikte kurulmasıdır. Evden çalışan bir kullanıcı, görüntülü toplantı ile belge düzenlemeyi tek çalışma noktasında sürdürebilir. Ayrı kasa bulunmaması masa altındaki yerleşimi sadeleştirir; klavye, fare, ağ ve elektrik bağlantıları ise kullanılan çevre birimlerine göre devam eder. All in One ifadesi kablosuz çalışma veya batarya ile kullanım anlamına gelmez.

Cihazı her gün işe, okula ya da toplantıya götürmek gerekiyorsa dizüstü bilgisayar daha uygun bir sınıftır. Ekran kartını zaman içinde değiştirmek isteyen kullanıcı için klasik masaüstü daha esnek olabilir. Bu ayrım, işlemci karşılaştırmasından önce yapılmalıdır. Casper All in One bilgisayar seçeneklerini değerlendirirken önce sabit masa kullanımı kararı verilmeli, ardından model ve konfigürasyon seçimine geçilmelidir. Casper All in One bilgisayar modelleri.

EKRAN ALANI VE OKUNABİLİRLİK BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİR

Casper Nirvana A970, 27 inç IPS ekranında 2560 × 1440 QHD çözünürlük sunar. Yan yana belge ve hesap tablosu açan kullanıcı için bu yapı daha geniş bir görüntüleme alanı sağlayabilir. Kullanılabilir alanın miktarı işletim sistemindeki ölçeklendirme ayarına da bağlıdır. Yazıları büyütmek okunabilirliği artırırken aynı anda görünen içerik miktarını azaltabilir; bu nedenle çözünürlük tek başına konfor ölçüsü değildir. Nirvana A970 ekran ve donanım özellikleri.

Nirvana A800, 23,8 inç ekranıyla daha küçük ekran isteyen kullanıcıların değerlendirebileceği bir seçenektir. Ekran büyüklüğünün karşılığı, masanın derinliği ve oturma mesafesiyle birlikte düşünülmelidir. Satın almadan önce masada klavye ve fare için kalan alanı ölçmek, sadece ekran köşegenine bakmaktan daha somut bir kontrol sağlar. Panel parlaklığı da odadaki ışığa göre değerlendirilir; pencere yansıması yalnız parlaklık artırılarak her zaman çözülemez. Nirvana A800 ürün ve konfigürasyon bilgileri.

İŞLEMCİ RAM VE SSD FARKLI İHTİYAÇLARI KARŞILAR

İşlemci seçimi için uygulama listesi çıkarılmalıdır. İnternet tarayıcısı, ofis belgeleri ve görüntülü görüşme kullanan kişiyle büyük veri dosyaları işleyen kişinin gereksinimi farklıdır. A970 ailesinin resmî işlemci seçenekleri arasında Intel Core 5 210H, Core i7 13620H ve Core Ultra 7 255H bulunur. Bunlar ayrı konfigürasyonlardır; model ailesinin adını görmek satın alınan cihazın hangi işlemciye sahip olduğunu açıklamaz. Nirvana A970 ekran ve donanım özellikleri.

RAM, aynı anda açık uygulamaların çalışma alanıdır. Birden fazla programla günlük kullanım için 16 GB, daha büyük dosyalar ve yoğun çoklu görev için 32 GB değerlendirilebilecek kapasitelerdir. Bu değerler kullanım önerisidir; her uygulama için yeterlilik garantisi değildir. SSD ise programların ve dosyaların saklandığı alanı belirler. Çok sayıda video saklayan kişi kapasiteye, sık büyük dosya aktaran kişi depolama arayüzüne de bakmalıdır. Örneğin belge ağırlıklı kullanım için 500 GB ile başlayan ihtiyaç, yerel medya arşivinde 1 TB veya üzerine çıkabilir.

GRAFİK PERFORMANSI KULLANIM AMACINA GÖRE SINIRLANDIRILIR

A970 ve A800 ürün ailelerinin teknik tablolarında dahili ekran kartı belirtilir. Bu bilgi, satın alma kararında önemlidir: ofis uygulamalarına yönelik bir sistem, harici ekran kartı gerektiren iş yükleriyle aynı kategoride değerlendirilmemelidir. Yüksek çözünürlüklü ekran, tek başına yüksek oyun performansı veya profesyonel render kapasitesi sağlamaz. Grafik işi için yazılımın ekran kartı ve bellek gereksinimleri ayrıca karşılaştırılmalıdır.

Fotoğraf kırpma, basit görsel hazırlama veya video izleme gibi görevlerle ağır üç boyutlu sahneler farklı yükler oluşturur. Kullanıcının önceliği yeni oyunlarda yüksek grafik ayarlarıysa, harici GPU bulunan bilgisayarlar da seçeneklere dahil edilmelidir. Grafik performansı değerlendirmesinde kullanılan uygulamanın adı, dosyanın büyüklüğü ve beklenen çalışma süresi birlikte ele alınır. Oyunda hedeflenen kare hızı veya bir projenin render süresi için ilgili konfigürasyonla yapılmış ölçümler aranmalıdır. Farklı donanım üzerindeki sonuçlar aynı cihaza doğrudan uygulanamaz.

A970 VE A800 İÇİN SEÇİM ÖNCELİKLERİ

İki model arasındaki karar, yalnız ekranın büyüklüğüne indirgenmemelidir. Aynı işlemci, RAM ve SSD koşulları karşılaştırılmadan fiyat farkının nedeni anlaşılamaz. Aşağıdaki tablo, ekran tercihinin hangi kullanım ihtiyacıyla ilişkili olduğunu ve sipariş sırasında hangi bilginin ayrıca netleştirilmesi gerektiğini gösterir.

Nirvana A800, MIL-STD-810H kapsamında sıcaklık ve toz koşullarında test edildi; bu, cihazın belirli çevresel koşullardaki dayanımını gösterir, kırılmazlık anlamına gelmez. Nirvana A800 dayanıklılık testlerinin kapsamı.

Seçim ölçütü Nirvana A970 Nirvana A800 Ekran köşegeni 27 inç 23,8 inç Çalışma önceliği Yan yana içerik için geniş ekran Daha küçük ekranla sabit kurulum Donanım karşılaştırması Tam işlemci RAM SSD kodu Tam işlemci RAM SSD kodu Grafik beklentisi Dahili GPU kapsamını değerlendirme Dahili GPU kapsamını değerlendirme Çevresel dayanım MIL-STD-810H bilgisi resmî sayfada belirtilmiyor MIL-STD-810H sıcaklık ve toz testleri

A970, ekran alanını önceleyen kullanıcı için; A800, daha küçük bir ekranla günlük masa düzeni kurmak isteyen kişi için değerlendirmeye alınabilir. Seçimi tamamlayan unsur, aynı kullanım ihtiyacına uygun tam donanım listesidir. Modellerin özellikleri birbirine taşınmamalıdır.

SABİT MASA İÇİN DENGELİ BİR DONANIM SEÇİMİ

All in One bilgisayar seçiminde ilk karar kullanımın sabit masada gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Casper Nirvana A970, geniş ekranla belge ve uygulamaları birlikte takip etmek isteyenlere; A800, daha küçük ekran tercih edenlere yönelik değerlendirmeye alınabilir. Günlük işlerin rahat yürütülmesi için işlemci, RAM ve SSD dengesi kurulmalıdır. Düzenli GPU yükseltmesi veya yoğun grafik iş yükü bekleniyorsa farklı bilgisayar sınıfları da karşılaştırılmalıdır. 105 noktalık premium servis ağı (97 Yetkili Teknik Servis ve 8 adet 1 Saatte Servis noktası), satış sonrası desteğe erişimi seçim değerlendirmesine dahil etmeyi sağlar. Casper servis ağının dağılımı.