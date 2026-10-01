Yıllardır podyumların en tanınan isimleri arasında yer alan Adriana Lima, Paris'teki etkinliklerde görüntülendi. Üçüncü çocuğunun ardından geçirdiği fiziksel değişimle sık sık konuşulan modelin son hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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HABERİN ÖZETİ Adriana Lima'nın son görüntüsü endişelendirdi! Hastalık zayıflığı pes dedirtti Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Paris Moda Haftası'nda görüntülendi ve üçüncü çocuğunun ardından geçirdiği fiziksel değişimle sosyal medyada gündem oldu. Adriana Lima, Paris'teki etkinliklerde kameraların karşısına çıktı. Üçüncü çocuğunun ardından fiziksel görünümündeki değişim nedeniyle sık sık gündeme gelmişti. Son dönemde spor ve sağlıklı yaşam düzenine ağırlık vererek formuna dönmeye çalışıyordu. Paris'teki son görüntüleri, bu sürecin yeniden konuşulmasına neden oldu. Lima'nın Paris Moda Haftası'ndaki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve ilgi çekti.

ADRIANA LIMA PARİS'TE KAMERALARA YANSIDI

Dünyaca ünlü model, bu yılki defile hazırlıkları kapsamında yoğun bir çalışma programı yürütüyordu. Paris Moda Haftası etkinliklerine katılan Lima, kameraların karşısına çıktı.

Lima'nın yıllar içindeki değişimi daha önce de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Özellikle hamilelik sonrası aldığı kilolar, uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK SONRASI DEĞİŞİMİ KONUŞULDU

Adriana Lima, üçüncü çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından fiziksel görünümündeki değişim nedeniyle sık sık gündeme gelmişti. Ünlü model ise son dönemde spor ve sağlıklı yaşam düzenine ağırlık vererek formuna dönmek için çalışıyordu.

Paris'teki son görüntüleri ise bu sürecin yeniden konuşulmasına neden oldu. Lima'nın görüntüleri sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı ve kullanıcıların ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun yıllardır modellik kariyerini sürdüren Adriana Lima, yıllar geçmesine rağmen geniş bir takipçi kitlesinin ilgisini koruyor. Paris Moda Haftası'ndaki görüntüleri de sosyal medyada kısa sürede gündem başlıklarından biri haline geldi.

Ünlü modelin son görünümüyle ilgili farklı yorumlar yapılırken, Lima'nın Paris'teki etkinliklerdeki görüntüleri magazin gündemindeki yerini aldı.

ADRİANA LİMA KİMDİR?

Adriana Lima, 12 Haziran 1981'de Brezilya'nın Salvador kentinde dünyaya gelen dünyaca ünlü modeldir. Modellik kariyerine genç yaşta başlayan Lima, özellikle Victoria's Secret ile yaptığı çalışmalarla uluslararası üne kavuştu. Yıllar boyunca birçok önemli moda markasının defilelerinde ve kampanyalarında yer alan Lima, dünyanın en tanınan modelleri arasında gösterildi.

Kariyeri boyunca moda dünyasının önde gelen isimleriyle çalışan Adriana Lima, Victoria's Secret podyumlarında uzun süre yer alarak markanın en bilinen yüzlerinden biri oldu. Maybelline başta olmak üzere çeşitli markaların reklam kampanyalarında da yer alan model, özel hayatı ve yıllar içindeki değişimiyle de magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor.

