Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:42

Adriana Lima'nın son görüntüsü endişelendirdi! Hastalık zayıflığı pes dedirtti

Son doğumunun ardından aldığı kilolar nedeniyle bir dönem eleştirilerin hedefi olan Adriana Lima, uzun süredir spor ve sağlıklı yaşam rutinine odaklanıyordu. Ünlü modelin Paris Moda Haftası kapsamında objektiflere yansıyan son görüntüsü ise bu kez farklı bir nedenle gündeme geldi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:38
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:42

Yıllardır podyumların en tanınan isimleri arasında yer alan Adriana Lima, 'teki etkinliklerde görüntülendi. Üçüncü çocuğunun ardından geçirdiği fiziksel değişimle sık sık konuşulan modelin son hali, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

HABERİN ÖZETİ

Adriana Lima'nın son görüntüsü endişelendirdi! Hastalık zayıflığı pes dedirtti

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Paris Moda Haftası'nda görüntülendi ve üçüncü çocuğunun ardından geçirdiği fiziksel değişimle sosyal medyada gündem oldu.
Adriana Lima, Paris'teki etkinliklerde kameraların karşısına çıktı.
Üçüncü çocuğunun ardından fiziksel görünümündeki değişim nedeniyle sık sık gündeme gelmişti.
Son dönemde spor ve sağlıklı yaşam düzenine ağırlık vererek formuna dönmeye çalışıyordu.
Paris'teki son görüntüleri, bu sürecin yeniden konuşulmasına neden oldu.
Lima'nın Paris Moda Haftası'ndaki görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve ilgi çekti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ADRIANA LIMA PARİS'TE KAMERALARA YANSIDI

Dünyaca ünlü model, bu yılki defile hazırlıkları kapsamında yoğun bir çalışma programı yürütüyordu. etkinliklerine katılan Lima, kameraların karşısına çıktı. 

Adriana Lima'nın son görüntüsü endişelendirdi! Hastalık zayıflığı pes dedirtti

Lima'nın yıllar içindeki değişimi daha önce de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Özellikle hamilelik sonrası aldığı kilolar, uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

Adriana Lima'nın son görüntüsü endişelendirdi! Hastalık zayıflığı pes dedirtti

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK SONRASI DEĞİŞİMİ KONUŞULDU

, üçüncü çocuğunun dünyaya gelmesinin ardından fiziksel görünümündeki değişim nedeniyle sık sık gündeme gelmişti. Ünlü model ise son dönemde spor ve sağlıklı yaşam düzenine ağırlık vererek formuna dönmek için çalışıyordu.

Adriana Lima'nın son görüntüsü endişelendirdi! Hastalık zayıflığı pes dedirtti

Paris'teki son görüntüleri ise bu sürecin yeniden konuşulmasına neden oldu. Lima'nın görüntüleri sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı ve kullanıcıların ilgisini çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun yıllardır modellik kariyerini sürdüren Adriana Lima, yıllar geçmesine rağmen geniş bir takipçi kitlesinin ilgisini koruyor. Paris Moda Haftası'ndaki görüntüleri de sosyal medyada kısa sürede gündem başlıklarından biri haline geldi.

Adriana Lima'nın son görüntüsü endişelendirdi! Hastalık zayıflığı pes dedirtti

Ünlü modelin son görünümüyle ilgili farklı yorumlar yapılırken, Lima'nın Paris'teki etkinliklerdeki görüntüleri magazin gündemindeki yerini aldı.

Adriana Lima'nın son görüntüsü endişelendirdi! Hastalık zayıflığı pes dedirtti

ADRİANA LİMA KİMDİR?

Adriana Lima, 12 Haziran 1981'de Brezilya'nın Salvador kentinde dünyaya gelen dünyaca ünlü modeldir. Modellik kariyerine genç yaşta başlayan Lima, özellikle Victoria's Secret ile yaptığı çalışmalarla uluslararası üne kavuştu. Yıllar boyunca birçok önemli moda markasının defilelerinde ve kampanyalarında yer alan Lima, dünyanın en tanınan modelleri arasında gösterildi.

Adriana Lima'nın son görüntüsü endişelendirdi! Hastalık zayıflığı pes dedirtti

Kariyeri boyunca moda dünyasının önde gelen isimleriyle çalışan Adriana Lima, Victoria's Secret podyumlarında uzun süre yer alarak markanın en bilinen yüzlerinden biri oldu. Maybelline başta olmak üzere çeşitli markaların reklam kampanyalarında da yer alan model, özel hayatı ve yıllar içindeki değişimiyle de magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında bulunuyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
45 yaşındaki Adriana Lima’nın son hali gündem oldu! Yıllara meydan okuyan görüntüsü şaşkına çevirdi
Metin Hara ısrarlı Adriana Lima soruları karşısında zor anlar yaşadı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#paris
#Adriana Lima
#Paris Moda haftası
#victoria's secret
#Salvador
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.