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Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:42

AK Partili Hüseyin Yayman'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar: Kimsenin öngörmediği şeyler yaşanacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman, önemli açıklamalarda bulunarak Terörsüz Türkiye süreci ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a statü konusunu değerlendirdi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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AK Partili Hüseyin Yayman'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar: Kimsenin öngörmediği şeyler yaşanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:29
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:42

Yeni yasama yılı bugün başlıyor. Genel Başkan Yardımcısı Sayın 'de önemli açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

AK Partili Hüseyin Yayman'dan TGRT Haber'de önemli açıklamalar: Kimsenin öngörmediği şeyler yaşanacak

Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, TGRT Haber'de açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin Yayman TGRT Haber'de.
Sayın Hüseyin Yayman önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 8 saniyeye düşürüldü.

Hüseyin Yayman'ın açıklamalarından satır başları:

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarihi bir komisyondur. Birkaç hususu hatırlatmak isterim. Geçen iki yılda karakolların basılmaması, canlı bomba eylemlerinin olmaması ve çatışmaların olmaması çok önemlidir, çok değerlidir. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eee Sayın Devlet Bahçeli'ye hususen teşekkür etmek isteriz. Çünkü bu meseleni sahiplenip bu süreci başlatan en önemli liderlerdir. Dolayısıyla milletimiz şükranlarını sunmaktadır. Eğer onların cesur tavrı, kararlı duruşları olmasaydı süreç bugün bu noktaya gelmezdi. Birincisi komisyonun kurulması çok önemliydi.

Komisyona bir parti hariç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki tüm partilerin katılması tarihi bir andır. İkincisi komisyon herkesi tek tek dinlemiştir. Bu meselede sözü olan, derdi olan insanları dinlemek suretiyle herkese söz hakkı tanımıştır. Ve çok ciddi bir literatür oluşmuştur. Öbür taraftan yine raporun hazırlanması ve oy birliğiyle bu raporun kabul edilmesi çok önemlidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 467 kabul oyu vermek suretiyle bir şiddeti sonlandırmak istediğini, artık terörün döneminin sona erdiğini, Türkiye'nin demokrasi standartlarının yükseltilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Yeni bir siyasi rotanın da oluşabileceğinin yani ittifaklar sisteminin değişeceğinin, Büyük Türkiye İttifakı'nın kurulabileceğinin ve Cumhur İttifakı'nın yanına başka partilerin de gelebileceğinin de ispatıdır. Şimdi artık silahlar bırakılmalı mağaralar boşaltılmalı. Meclisteki komisyon az önce Abdullah Güler Başkanımızla da beraber konuştuk. Önümüzdeki günlerde hemen bu komisyonun ben oluşturulacağını düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi sürecinde adımlar hızlanacaktır. Hiç kimsenin öngörmediği gelişmeler yaşanacaktır.

TERÖRİSTBAŞI ABDULLAH ÖCALAN'IN STATÜ KONUSU

Buradaki temel mesele nedir? Ana fikir nedir? Ana fikir silahların bırakılması, mağaraların boşaltılmasıdır. Olay çok net. Burada eğer bu sürecin adı Abdullah Öcalan süreci ise bu meseleye milletin verdiği destek yoktur. Türk milleti 86 milyon bu sürecin adı Abdullah Öcalan süreci ise bak ilk defa söylüyorum. Bu süreci desteklememektedir.

Söylenmedik hiçbir söz kalmamıştır. Herkes her şeyi bilmektedir. Benim hakkımda söylenenleri de ben okuyorum görüyorum. Başkaları hakkında söylenenleri de okuyorum görüyorum. Bunlar çok yanlış şeylerdir.

PKK silah bırakmak isterken DEM Parti silah almak istiyor. Yapılan açıklamalara bakıldığında çok ilginç. 2013 yılında konuştuk. Konuşmadık. Hiçbir şey kalmadı. Ne oldu süreç? Hakamete vurdu. Yani Ceylanpınar'da polisler şehit edildi. Taksim'de bombalar patlatıldı. Burada Ankara'nın göbeğinde canlı bomba eylemleri oldu. Yani konuştuk ne oldu? Şimdi artık konuşma değil. Şimdi artık hareket etme zamanı. Herkesin sözlerini yerine getirmesi lazım.

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#AK Parti
#tgrt haber
#hüseyin yayman
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