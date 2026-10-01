Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:55

Devlerin korkulu rüyasıydı, ekmek parasına el değiştirdi: Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı!

Fransız futbolunun en köklü kulüplerinden Bordeaux, iflastan ve tamamen kapatılmaktan son anda kurtuldu. Bir dönem Ligue 1’de şampiyonluklar yaşayan ve Avrupa’da fırtınalar estiren efsane kulüp, devasa borçlarının üstlenilmesi karşılığında sembolik olarak 1 euro gibi hediye fiyatına el değiştirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Devlerin korkulu rüyasıydı, ekmek parasına el değiştirdi: Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:55

Bir dönem Fransa futbolunun zirvesine adını yazdıran, müzesinde 6 şampiyonluğu barındıran için felaketlerle dolu süreçte tarihi bir viraj geçildi. 

Devlerin korkulu rüyasıydı, ekmek parasına el değiştirdi: Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı!

Finansal kriz nedeniyle basamak basamak alt liglere düşen ve kulübün kapısına kilit vurulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Fransız ekibi, sembolik bir bedelle satıldı.

Devlerin korkulu rüyasıydı, ekmek parasına el değiştirdi: Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı!

DEV KULÜP 1 EUROYA SATILDI

Kulübün resmi kanallarından yapılan duyuruda, mevcut sahip Gerard Lopez ile Park Bench grubu arasında el sıkışıldığı aktarıldı. Anlaşmanın detaylarına göre yeni yatırımcılar kulübün tüm birikmiş borç yükünü sırtlamayı kabul ederken, hisse devri ise sembolik olarak sadece 1 euro bedelle gerçekleşti.

Devlerin korkulu rüyasıydı, ekmek parasına el değiştirdi: Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı!

GÖZLER DENETİM KOMİSYONUNDA

Yapılan açıklamada, bu hamlenin mahkeme kararıyla kulübün tamamen tasfiye edilmesini engellemek adına hayati bir adım olduğuna dikkat çekildi. Yasal prosedürlerin aksamadan ilerlemesi için alıcı tarafın önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Ligi Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonu (CRCG) önünde savunma yapacağı ve resmi onay sürecinin tamamlanacağı bildirildi.

Devlerin korkulu rüyasıydı, ekmek parasına el değiştirdi: Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı!

2022-2023 sezonunda yaşadığı mali darboğaz ve mali yükümlülüklerini yerine getirememesi sebebiyle Ulusal Lig'e kadar gerileyen tarihi kulüp, bu satışla birlikte yeniden profesyonel liglere dönmenin ve geleceğini kurtarmanın planlarını yapıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!
Beşiktaş’tan ocak ayında çifte bomba! Yazın olmamıştı, şimdi imzalar atılıyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Futbol
#ligue 1
#Bordeaux
#Gerard Lopez
#Park Bench
#Nouvelle-aquitaine Futbol Ligi
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.