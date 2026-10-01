Devlerin korkulu rüyasıydı, ekmek parasına el değiştirdi: Fransız devi Bordeaux 1 euroya satıldı!

Bir dönem Fransa futbolunun zirvesine adını yazdıran, müzesinde 6 Ligue 1 şampiyonluğu barındıran Bordeaux için felaketlerle dolu süreçte tarihi bir viraj geçildi.

Finansal kriz nedeniyle basamak basamak alt liglere düşen ve kulübün kapısına kilit vurulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Fransız ekibi, sembolik bir bedelle satıldı.

DEV KULÜP 1 EUROYA SATILDI

Kulübün resmi kanallarından yapılan duyuruda, mevcut sahip Gerard Lopez ile Park Bench grubu arasında el sıkışıldığı aktarıldı. Anlaşmanın detaylarına göre yeni yatırımcılar kulübün tüm birikmiş borç yükünü sırtlamayı kabul ederken, hisse devri ise sembolik olarak sadece 1 euro bedelle gerçekleşti.

GÖZLER DENETİM KOMİSYONUNDA

Yapılan açıklamada, bu hamlenin mahkeme kararıyla kulübün tamamen tasfiye edilmesini engellemek adına hayati bir adım olduğuna dikkat çekildi. Yasal prosedürlerin aksamadan ilerlemesi için alıcı tarafın önümüzdeki günlerde Nouvelle-Aquitaine Futbol Ligi Bölgesel Yönetim ve Denetim Komisyonu (CRCG) önünde savunma yapacağı ve resmi onay sürecinin tamamlanacağı bildirildi.

2022-2023 sezonunda yaşadığı mali darboğaz ve mali yükümlülüklerini yerine getirememesi sebebiyle Ulusal Lig'e kadar gerileyen tarihi kulüp, bu satışla birlikte yeniden profesyonel liglere dönmenin ve geleceğini kurtarmanın planlarını yapıyor.