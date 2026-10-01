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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:21

Beşiktaş’tan ocak ayında çifte bomba! Yazın olmamıştı, şimdi imzalar atılıyor

Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş, yaz döneminde sonuçlandıramadığı transfer hedeflerini ocak ayında bitirmek için düğmeye bastı. Kartal’ın radarında orta saha ve savunma hatları için iki önemli yabancı yıldız var. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş’tan ocak ayında çifte bomba! Yazın olmamıştı, şimdi imzalar atılıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 11:19
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 11:21

Ara transfer dönemi yaklaşırken yönetimi kadroya yapılacak takviyeler için vites yükseltti. Siyah-beyazlı kurmayların gündeminde öne çıkan iki yabancı isim; İngiliz orta saha Joe Willock ile Meksikalı stoper Johan Vasquez oldu. 

Beşiktaş’tan ocak ayında çifte bomba! Yazın olmamıştı, şimdi imzalar atılıyor

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, iki futbolcu için de şartları zorlamaya hazırlanıyor.

JOE WİLLOCK’TA KRİTİK VİRAJ OCAK AYI

Yaz transfer döneminde Beşiktaş’ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Joe Willock transferinde ocak ayı belirleyici rol oynayacak. ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu için Ada ekibinin yeni bir kontrat teklif etmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Beşiktaş’tan ocak ayında çifte bomba! Yazın olmamıştı, şimdi imzalar atılıyor

İngiliz temsilcisi ile oyuncu tarafının ocak ayına kadar masada kalacağı belirtilirken, Willock’un Newcastle’ın uzatma teklifini geri çevirmesi halinde Beşiktaş’ın eli güçlenecek. Siyah-beyazlılar, olumsuz bir sözleşme durumunda oyuncuyla ocak ayında ön protokol imzalayarak 2027 yazında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma şansı elde edecek.

Beşiktaş’tan ocak ayında çifte bomba! Yazın olmamıştı, şimdi imzalar atılıyor

Başkan da daha önce yaptığı açıklamada Willock konusuna değinmiş; teknik ekibin oyuncuyu çok istediğini ancak Newcastle United’ın yazın bu transfere vize vermediğini hatırlatarak sürecin ocak ayında yeniden değerlendirileceğini ifade etmişti.

Beşiktaş’tan ocak ayında çifte bomba! Yazın olmamıştı, şimdi imzalar atılıyor

SAVUNMA HATTINA MEKSİKALI DUVAR: JOHAN VASQUEZ

Kayıpları engellemek için arka hattı sağlamlaştırmak isteyen Beşiktaş’ın stoper adayı ise Genoa forması giyen Johan Vasquez. Siyah-beyazlı yönetimin, 27 yaşındaki Meksikalı stoper için İtalyan kulübüyle temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

Beşiktaş’tan ocak ayında çifte bomba! Yazın olmamıştı, şimdi imzalar atılıyor

Posta Deportes’te yer alan habere göre, oyuncunun tek talibi Beşiktaş değil. Roma’nın Dünya Kupası öncesinden bu yana Vasquez’i yakından takip ettiği, ancak sportif direktör Frederic Massara’nın görevden ayrılmasıyla kulübün transfer stratejisinin değiştiği ve dosyanın rafa kaldırıldığı kaydedildi. Başarılı savunmacı ile ayrıca Juventus, Atletico Madrid ve Eintracht Frankfurt gibi devlerin de ilgilendiği öne sürülüyor.

Beşiktaş’tan ocak ayında çifte bomba! Yazın olmamıştı, şimdi imzalar atılıyor

İtalyan ekibi Genoa ile 30 Haziran 2028’e kadar mukavelesi bulunan Meksikalı stoper, bu sezon takımıyla çıktığı 6 resmi maçta 2 kez rakip fileleri havalandırarak skora da katkı sağladı.

SERDAL ADALI: "DEVRE ARASINDA TEKRAR MASAYA OTURACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, devre arası transfer stratejilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede çalışmaların kesintisiz sürdüğünü vurguladı. Adalı, yaz transfer döneminde çeşitli nedenlerle kadroya katılamayan isimler için ocak ayında yeniden hamle yapacaklarını belirterek taraftarlara transfer mesajı verdi.

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ETİKETLER
#Beşiktaş
#Futbol
#Newcastle United
#Serdal Adalı
#Joe Willock
#Johan Vasquez
#Spor
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