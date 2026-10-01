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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:15

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!

Transfermarkt'ın Trendyol Süper Lig için yaptığı son piyasa değeri güncellemesinde büyük sürprizler yaşandı. Ligin dünyaca ünlü yıldızları Mason Greenwood, Victor Osimhen ve Rafael Leao değer kaybıyla öne çıkarken, yaşanan düşüşler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:15

dünyasının nabzını tutan , 'deki oyuncuların güncel piyasa değerlerini açıkladı. Yapılan son değerlendirmenin ardından ligin en yüksek profilli isimlerinin değer kaybetmesi dikkat çekti. 

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!

Değer kaybı listesinin zirvesinde yer alan , ve üçlüsü, futbolseverler arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!

LEAO VE OSIMHEN'DE 10'AR MİLYON EUROLUK GERİLEME

Galatasaray'ın AC Milan'dan kadrosuna katarak büyük sükse yaptığı Rafael Leao'nun piyasa değeri 50 milyon euro seviyesinden 40 milyon euroya düştü. Portekizli yıldızın yaşadığı bu gerilemede, Avrupa'nın 5 büyük liginden biri kabul edilen Serie A'dan Trendyol Süper Lig'e transfer olması ana etken olarak gösterildi. Ayrıca sarı-kırmızılı kulübün oyuncu için ödediği 38 milyon euroluk bonservis bedeli de bu güncellemede belirleyici oldu. Leao'nun Galatasaray imzası öncesinde transfer piyasasının oldukça kısıtlı kaldığı ve oyuncuyla somut ilgi gösteren tek kulübün İngiliz ekibi Aston Villa olduğu kaydedildi.

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!

Sarı-kırmızılıların bir diğer dünya yıldızı Victor Osimhen de 10 milyon euroluk kayıp yaşayan isimler arasında yer aldı. Nijeryalı forvetin piyasa değeri 75 milyon eurodan 65 milyon euroya gerilese de 27 yaşındaki golcü Süper Lig'in en değerli futbolcusu unvanını korumayı başardı.

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!

Transfermarkt Süper Lig Piyasa Değeri Yöneticisi Sinan Yener, Osimhen’in tablosuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Düşüşte öne çıkan faktörlerden biri oyuncunun sakatlık durumu ve buna bağlı olarak kaçırdığı maçlar oldu. Nijeryalı santrfor geçen sezon sakatlıkları nedeniyle birçok karşılaşmada forma giyemezken, bu sezon da üç önemli maçı kaçırdı. Osimhen’in halihazırda Süper Lig seviyesi için oldukça yüksek bir piyasa değerine sahip olması da değerlendirmede dikkate alındı.”

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ MASON GREENWOOD'DA

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemindeki en çok konuşulan hamlelerinden Mason Greenwood ise hem sarı-lacivertlilerin hem de Trendyol Süper Lig'in en çok değer kaybeden oyuncusu olarak kayıtlara geçti. İngiliz sağ kanat oyuncusu, 15 milyon euroluk net kayıpla değerini 40 milyon euro seviyesine düşürdü.

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!

Sinan Yener, Greenwood’un yaşadığı sert değer kaybının arka planını ise şu sözlerle özetledi:

“Avrupa’nın beş büyük liglerinden biri olan Ligue 1’den Süper Lig’e transfer olması ve gerçekleşen 39 milyon euroluk bonservis bedeli değerlendirmede etkili oldu. Bunun yanı sıra yaz transfer döneminde Rafael Leão’ya benzer şekilde oyuncunun daha sınırlı bir piyasaya sahip olduğu görüldü. Roma ilgilenen kulüpler arasında öne çıkarken, Greenwood tercihini Süper Lig’den yana kullandı. Ayrıca geçmişte yaşadığı saha dışı süreçler ve milli takım oyuncusu olmaması gibi faktörlerin transfer piyasasındaki konumuna olan etkisini de değerlendirmeye dahil ettik.”

Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: Greenwood, Osimhen ve Leao'ya şok!
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#victor osimhen
#Futbol
#trendyol süper lig
#transfermarkt
#Rafael Leao
#Mason Greenwood
#Spor
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