Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi, ligin en değerli kadrosu şekillendi! Tam 37 milyon euro arttı

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İstanbul
Süper Lig'de futbolcuların bonservis değerlerinde gerçekleşen son güncellemeler, ligin genel kadro değerini yeni bir seviyeye taşıdı.
Mayıs ayı sonunda yapılan değerlendirmede ilk 11'in toplam değeri 278 milyon euro seviyesindeyken, açıklanan son rakamlarla birlikte kadronun değeri tam 37 milyon euro artış göstererek 315 milyon euro sınırına ulaştı.
Sahadaki 4-2-3-1 dizilişine göre oluşturulan Trendyol Süper Lig'in en pahalı 11'i şu şekilde oluştu:
Kaleci: Uğurcan Çakır – 13 milyon Euro
Sağ Bek: Wilfried Singo – 20 milyon Euro
Stoper: Chibuike Nwaiwu – 18 milyon Euro
Stoper: El Chadaille Bitshiabu – 18 milyon Euro
Sol Bek: Archie Brown – 18 milyon Euro
Orta Saha: Gabriel Sara – 27 milyon Euro
Orta Saha: Orkun Kökçü – 28 milyon Euro
On Numara: Aleksey Batrakov – 28 milyon Euro
Sağ Kanat: Mason Greenwood – 40 milyon Euro
Sol Kanat: Rafael Leao – 40 milyon Euro
Forvet: Victor Osimhen – 65 milyon Euro
Zirvede yer alan Victor Osimhen 65 milyon euro’luk değeriyle kadronun en pahalı ismi olmaya devam ederken, hücum hattının kanatlarında görev alan Mason Greenwood ve Rafael Leao 40'ar milyon euro’luk piyasa değerleriyle dikkat çekiyor.