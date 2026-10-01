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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:06

Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi, ligin en değerli kadrosu şekillendi! Tam 37 milyon euro arttı

Trendyol Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerinde kapsamlı bir revizyona gidildi. Yapılan son güncellemenin ardından ligin en değerli 11'i de sil baştan şekillendi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi, ligin en değerli kadrosu şekillendi! Tam 37 milyon euro arttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 10:06

'de futbolcuların bonservis değerlerinde gerçekleşen son güncellemeler, ligin genel kadro değerini yeni bir seviyeye taşıdı. 

Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi, ligin en değerli kadrosu şekillendi! Tam 37 milyon euro arttı

Mayıs ayı sonunda yapılan değerlendirmede ilk 11'in toplam değeri 278 milyon euro seviyesindeyken, açıklanan son rakamlarla birlikte kadronun değeri tam 37 milyon euro artış göstererek 315 milyon euro sınırına ulaştı.

Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi, ligin en değerli kadrosu şekillendi! Tam 37 milyon euro arttı

İŞTE SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 11'İ:

Sahadaki 4-2-3-1 dizilişine göre oluşturulan Trendyol Süper Lig'in en pahalı 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Uğurcan Çakır – 13 milyon Euro

Sağ Bek: – 20 milyon Euro

Stoper: Chibuike Nwaiwu – 18 milyon Euro

Stoper: El Chadaille Bitshiabu – 18 milyon Euro

Sol Bek: Archie Brown – 18 milyon Euro

Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi, ligin en değerli kadrosu şekillendi! Tam 37 milyon euro arttı

Orta Saha: Gabriel Sara – 27 milyon Euro

Orta Saha: Orkun Kökçü – 28 milyon Euro

On Numara: Aleksey Batrakov – 28 milyon Euro

Sağ Kanat: Mason Greenwood – 40 milyon Euro

Sol Kanat: Rafael Leao – 40 milyon Euro

Forvet: Victor Osimhen – 65 milyon Euro

Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi, ligin en değerli kadrosu şekillendi! Tam 37 milyon euro arttı

Zirvede yer alan Victor Osimhen 65 milyon euro’luk değeriyle kadronun en pahalı ismi olmaya devam ederken, hücum hattının kanatlarında görev alan Mason Greenwood ve Rafael Leao 40'ar milyon euro’luk piyasa değerleriyle dikkat çekiyor.

Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi, ligin en değerli kadrosu şekillendi! Tam 37 milyon euro arttı
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ETİKETLER
#Süper Lig
#uğurcan çakır
#Futbol
#Wilfried Singo
#Chibuike Nwaiwu
#El Chadaille Bitshiabu
#Spor
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