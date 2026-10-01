Süper Lig’de piyasa değerleri güncellendi, ligin en değerli kadrosu şekillendi! Tam 37 milyon euro arttı

Süper Lig'de futbolcuların bonservis değerlerinde gerçekleşen son güncellemeler, ligin genel kadro değerini yeni bir seviyeye taşıdı.

Mayıs ayı sonunda yapılan değerlendirmede ilk 11'in toplam değeri 278 milyon euro seviyesindeyken, açıklanan son rakamlarla birlikte kadronun değeri tam 37 milyon euro artış göstererek 315 milyon euro sınırına ulaştı.

İŞTE SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ 11'İ:

Sahadaki 4-2-3-1 dizilişine göre oluşturulan Trendyol Süper Lig'in en pahalı 11'i şu şekilde oluştu:

Kaleci: Uğurcan Çakır – 13 milyon Euro

Sağ Bek: Wilfried Singo – 20 milyon Euro

Stoper: Chibuike Nwaiwu – 18 milyon Euro

Stoper: El Chadaille Bitshiabu – 18 milyon Euro

Sol Bek: Archie Brown – 18 milyon Euro

Orta Saha: Gabriel Sara – 27 milyon Euro

Orta Saha: Orkun Kökçü – 28 milyon Euro

On Numara: Aleksey Batrakov – 28 milyon Euro

Sağ Kanat: Mason Greenwood – 40 milyon Euro

Sol Kanat: Rafael Leao – 40 milyon Euro

Forvet: Victor Osimhen – 65 milyon Euro

Zirvede yer alan Victor Osimhen 65 milyon euro’luk değeriyle kadronun en pahalı ismi olmaya devam ederken, hücum hattının kanatlarında görev alan Mason Greenwood ve Rafael Leao 40'ar milyon euro’luk piyasa değerleriyle dikkat çekiyor.