Tır, otomobili yoldan çıkarken böyle savurdu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı maddi hasarlı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Tavşanlı çevreyolu Çukurköy Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya yönüne seyreden F.S. idaresindeki tır, ışıklı kavşakta N.A. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kazada şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi. Her iki araçta da maddi hasarın oluştuğu kaza sonrası ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, inceleme başlatıldı.