Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşmada, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıkacak. Gülter hakkında, 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güllü davasında kritik gün! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkıyor: Olay gününü anlatacak Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut'un (Güllü) ölümüne ilişkin davada, tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter ilk kez hakim karşısına çıkacak. Sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edildiği ve ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması sonucu meydana geldiği belirtildi. Olayın yaşandığı odanın zemininde kayganlığa neden olabilecek herhangi bir kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı iddianamede yer aldı. Olay gecesine ilişkin ses kayıtlarında, Gül Tut'un müzik eşliğinde odadakilerle konuştuğu ve ardından düştüğü belirtildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

İddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, 'tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcılık, olayın meydana geliş şekli, kamera ve ses kayıtları, bilirkişi raporları, tanık anlatımları, WhatsApp yazışmaları, HTS kayıtları ve diğer dijital delilleri birlikte değerlendirdi. Sanık Gülter ise suçlamayla ilgili yargılama sırasında savunmasını mahkemeye sunacak.

KANINDA 3,53 PROMİL ALKOL TESPİT EDİLDİ

İddianamede Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verildi. Rapora göre Gül Tut'un kanında 3,53 promil alkol tespit edildi. Tedavi dozunda bazı ilaç etken maddelerinin bulunduğu ancak bunların ölüm nedeni olmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu, ölümün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması, kafatası kırıkları, beyin kanaması, çok sayıda kemik kırığı ile iç organ ve büyük damar yaralanmaları sonucu meydana geldiğini değerlendirdi.

"ZEMİN KAYGANDI" İDDİASI ÇÜRÜDÜ

Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı odanın zemininin kaygan olduğu yönündeki iddialar da araştırıldı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından yapılan incelemede zeminde kayganlığa neden olabilecek herhangi bir kimyasal madde kalıntısına rastlanmadığı iddianamede yer aldı.

OLAY GECESİNİN SES KAYITLARI DOSYADA

İddianamenin önemli bölümlerinden birini olay gecesine ilişkin kamera ve ses kayıtları oluşturdu.

Bilirkişi incelemesinde Gül Tut'un banyodan çıktıktan sonra odadaki kişilerle konuştuğu ve "Malkata" isimli Roman havasının çaldığı belirtildi. İddianamede, Gül Tut'un "Herkes tamam mı?", "Vallahi şahane bak, bak manyaklara bak, aç müziği" ve "Gel gel, kız gelsene buraya" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

Savcılık, Tuğyan Ülkem Gülter'in olay öncesinde Sultan Nur Ulu'dan Gül Tut'un sevdiği belirtilen "Malkata" isimli şarkıyı açmasını istemesini de değerlendirdi.

İddianamede müziğin Gül Tut'un düşme anına kadar devam ettiği, Tuğyan ve Sultan'ın aşağıya koşmaya başlamasıyla birlikte müziğin kesildiği ve kamera kayıtlarında silinti ya da manipülasyon tespit edilmediği belirtildi.