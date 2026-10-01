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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:52

MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, düzenlediği operasyon ile Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i yakaladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:52

, 'da gerçekleşen 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı olayında kritik çalışmalar yürüttü.

HABERİN ÖZETİ

MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013'teki terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip'i, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı.
Operasyon Reyhanlı'da düzenlendi.
Saldırı 2013 yılında gerçekleşti ve 53 kişi hayatını kaybetti.
Yakalanan kişi Ömer el-Hatip'tir.
Ömer el-Hatip, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereydi.
Bilgi Okunma süresi 12 saniyeye düşürüldü.
MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

MİT SURİYELİ FAİLLERDEN BİRİNİ YAKALADI

MİT, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer el-Hatip’i, deniz yoluyla Avrupa’ya kaçmak üzereyken yakaladı.

MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

OLAY

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı olmuştu. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde düzenlenen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de açıklanmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasını ayırmıştı.

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından firari Yusuf Nazik, 24 Eylül 2018'de tutuklanmıştı.

Nazik, 13 Mayıs 2019'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

MİT Reyhanlı saldırısının failini yakaladı

Davanın firari sanıklarından Mehmet Gezer de 30 Haziran 2022'de ABD'den getirilerek "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Temmuz 2022'de tutuklanmıştı.

Saldırının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel de 14 Aralık 2024'te MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Firari sanıklardan Mohammad Dib Korali 14 Ocak 2025, Temir Dükancı da 25 Şubat 2025'te MİT Başkanlığının operasyonlarıyla Suriye'de yakalanmıştı.

ÖMER EL-HATİP KİMDİR?

Ömer el-Hatip, 1976 Suriye/İdlib doğumlu. Şam'daki 14. Tümen'de askerlik yapmasının ardından bir süre İdlip'te inşaat işiyle uğraştı. Suriye’de iç karışıklığın başladığı 2011 yılında Lazkiye’ye gitti. Beşar Esad’a bağlı askeri istihbarat birimi olan “Emn El Askeri” bünyesinde, muhaliflere karşı silahlı faaliyet yürüten Şebbiha grubunda yer aldı. Bu sayede dönemin Emn El Askeri Lazkiye Şubesi Başkanı Kifah Melhem ile tanıştı.

Ömer el-Hatip, 2011 yılı sonrası Lazkiye’de yaşadığı dönemde, Reyhanlı patlamalarının diğer failleri ile tanıştı. Lazkiye’de bir villada birlikte kalan Cengiz Sertel, Ercan Bayat ve Yusuf Nazik ile birlikte Lazkiye ve Keseb bölgelerinde kaçakçılık faaliyetleri yürüttü.

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#milli istihbarat teşkilatı
#reyhanlı
#Mihraç Ural
#Ömer El-hatip
#Yusuf Nazik
#Gündem
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