Polisten kaçan sürücü Televizyon programcısı çıktı: İstanbul’da hareketli gece kaza ile son buldu

İstanbul Beşiktaş'ta bir sürücü, denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü, Şişli Muradiye Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücünün Sözcü TV’de program yapan Deniz Türkeri olduğu ortaya çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen Türkeri, gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, Türkeri'nin park halindeki araçlara çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.