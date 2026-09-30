Fren yerine gaza bastı, kafenin içine daldı! İstanbul’daki ilginç kaza kamerada

İstanbul Çekmeköy’de bir alışveriş merkezinin otoparkından çıkmaya çalışan cip sürücüsü, fren yerine gaza basınca park hâlindeki bir otomobile çarparak kafenin içine girdi. Kazanın ardından kafe içerisinde şans eseri kimsenin bulunmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti. İşletmede ve araçlarda ağır hasarın oluştuğu kaza sonrası, kafeye saplanan araçlar çağrılan çekicilerle otoparktan kaldırıldı. Sürücü ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

