İstanbul Fatih’te sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik yürütülen operasyonda yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin 100 dolar değerinde sahte para ele geçirildi. Ekipler, sahte paraları nominal değerlerinin üzerinde piyasaya sürmek isteyen şüpheli K.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul’da sahte para baskını! Milyonlar havada uçuştu İstanbul Fatih'te gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin 100 dolar değerinde sahte para ele geçirilirken, şüpheli K.A. gözaltına alındı. Operasyonda yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin 100 dolar değerinde sahte para ele geçirildi. Yakalanan şüpheli K.A.'nın üzerinde başkasına ait kimlik bulundu ve benzer suçlardan arandığı, 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüphelinin sahte para üretimini gizlemek amacıyla bir ev kiraladığı ve bu evde sahte para üretiminin bir bölümünü gerçekleştirdiği belirlendi. Evde yapılan aramalarda yarı mamul tabaka para, sahte avro, dolar, lira ve para basımında kullanılan çeşitli araç gereçler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.

BAŞKASININ KİMLİĞİYLE YAŞIYORDU

Şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ele geçirilirken, yapılan sorgulamada benzer suçlardan arandığı ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

BU İŞ İÇİN EV KİRALADI

Çalışmalarını sürdüren ekipler, K.A’nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla M.E.E üzerinden bir ev kiraladığını ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiğini belirledi.

EV DEĞİL SUÇ MERKEZİ

Evde yapılan aramalarda, 1 milyon 680 bin avro değerinde yarı mamul tabaka para, sahte 963 bin 800 avro, sahte 91 bin 100 dolar, sahte 800 lira ve para kesme makinesi, laminatör gibi çeşitli araç gereç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan işlemler sürüyor.