İstanbul’da sahte para baskını! Milyonlar havada uçuştu

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İstanbul
İstanbul Fatih’te sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik yürütülen operasyonda yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin 100 dolar değerinde sahte para ele geçirildi. Ekipler, sahte paraları nominal değerlerinin üzerinde piyasaya sürmek isteyen şüpheli K.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ele geçirilirken, yapılan sorgulamada benzer suçlardan arandığı ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Çalışmalarını sürdüren ekipler, K.A’nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla M.E.E üzerinden bir ev kiraladığını ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiğini belirledi.
Evde yapılan aramalarda, 1 milyon 680 bin avro değerinde yarı mamul tabaka para, sahte 963 bin 800 avro, sahte 91 bin 100 dolar, sahte 800 lira ve para kesme makinesi, laminatör gibi çeşitli araç gereç ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan işlemler sürüyor.