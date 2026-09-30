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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:29

İstanbul’da sahte para baskını! Milyonlar havada uçuştu

İstanbul Fatih’te sahte para üretimine yönelik yürütülen operasyon kapsamında, şüpheli K.A.’nın ürettiği sahte paraları nominal değerinin yaklaşık yüzde 15 ila 20’si karşılığında piyasaya sürecek kişilere sattığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramalarda yaklaşık 2,7 milyon avro ve 91 bin 100 dolar değerinde sahte para ele geçirildi.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 14:29

’te sahte para üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik yürütülen operasyonda yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin 100 dolar değerinde sahte para ele geçirildi. Ekipler, sahte paraları nominal değerlerinin üzerinde piyasaya sürmek isteyen  şüpheli K.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da sahte para baskını! Milyonlar havada uçuştu

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Fatih'te gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin 100 dolar değerinde sahte para ele geçirilirken, şüpheli K.A. gözaltına alındı.
Operasyonda yaklaşık 2,7 milyon euro ve 91 bin 100 dolar değerinde sahte para ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli K.A.'nın üzerinde başkasına ait kimlik bulundu ve benzer suçlardan arandığı, 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.
Şüphelinin sahte para üretimini gizlemek amacıyla bir ev kiraladığı ve bu evde sahte para üretiminin bir bölümünü gerçekleştirdiği belirlendi.
Evde yapılan aramalarda yarı mamul tabaka para, sahte avro, dolar, lira ve para basımında kullanılan çeşitli araç gereçler ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
İstanbul’da sahte para baskını! Milyonlar havada uçuştu

BAŞKASININ KİMLİĞİYLE YAŞIYORDU 

Şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ele geçirilirken, yapılan sorgulamada benzer suçlardan arandığı ve hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İstanbul’da sahte para baskını! Milyonlar havada uçuştu

BU İŞ İÇİN EV KİRALADI 

Çalışmalarını sürdüren ekipler, K.A’nın faaliyetlerini gizlemek amacıyla M.E.E üzerinden bir ev kiraladığını ve sahte para üretiminin bir bölümünü burada gerçekleştirdiğini belirledi.

İstanbul’da sahte para baskını! Milyonlar havada uçuştu

EV DEĞİL SUÇ MERKEZİ 

Evde yapılan aramalarda, 1 milyon 680 bin avro değerinde yarı mamul tabaka para, sahte 963 bin 800 avro, sahte 91 bin 100 dolar, sahte 800 lira ve para kesme makinesi, laminatör gibi çeşitli araç gereç ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından başlatılan işlemler sürüyor.

 

 

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#fatih
#İstanbul
#Parada Sahtecilik
#K.a.
#M.e.e.
#3. Sayfa
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