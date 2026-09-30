Fatih Terim'in küçük kızı olarak tanınan Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızının Koronavirüse yakalandığını açıkladı. Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman magazin gündeminde yerini alan Buse Terim, bu kez paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Buse Terim, bu kez kızı Nil'in sağlık durumuyla dikkatleri üzerine çekti. Kızının Koronavirüse yakalandığını belirten ünlü isim, "Evet arkadaşlar, Koronavirüs hâlâ varmış. Maalesef ilacı yok" ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Buse Terim'in kızı Nil'den kötü haber! Hastalığını sosyal medyadan duyurdu Buse Terim, kızı Nil'in Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Buse Terim, kızı Nil'in Koronavirüse yakalandığını açıkladı. Kızının hafif ateşi, boğaz ve karın ağrısı olduğunu belirtti. Koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade etti. Tedavi olarak bol bol vitamin ve C vitamini almasını sağlayacaklarını söyledi. Okuldaki tüm velileri de bu konuda bilgilendirdiğini belirtti.

BUSE TERİM'İN KIZI NİL KORONAVİRÜSE YAKALANDI!

Eski futbolcu ve ünlü teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi endişelendirdi. Özel hayatı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde yerini alan Terim, bu kez kızının sağlık sorunlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, kızı Nil'in Koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Volkan Bahçekapılı ile 2014-2024 yılları arasında evli kalan Buse Terim'in bu evlilikten Nil ve Naz adından iki kızı dünyaya gelmişti. 10 yıllık evliliğini noktalamasının ardından kızlarıyla hayatına kaldığı yerden devam eden Terim, gönlünü Batu Son’a kaptırmıştı. İlişkisini geçtiğimiz yıl aralık ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilan eden ünlü isim, bu kez ne özel hayatıyla ne de aşk yaşantısıyla gündem oldu.

Buse Terim, Volkan Bahçekapılı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Nil'in Koronavirüse yakalandığını açıkladı. Paylaşımıyla herkesi korkutan ünlü isim, kızının hastalığı ve sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi. Magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Terim, bu kez kızı Nil'in sağlık durumuyla dikkatleri üzerine çekti.

MAALESEF İLACI YOK!

Kızı Nil'in sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından takipçilerini bilgilendiren Buse Terim, kızının birkaç gündür hafif ateş, boğaz ağrısı ve karın ağrısı yaşadığını belirtti. Terim açıklamalarında ise şu ifadelere yer verdi:

"Evet arkadaşlar, Koronavirüs hâlâ varmış. Nil'in birkaç gündür çok hafif ateşi, boğaz ve karın ağrısı olduğu için bugün doktora götürdüm. Koronavirüs testi pozitif geldi. Okulda da hastalıkların başladığını biliyorum ama kimseden duymamıştım"

Buse Terim kızının hastalığında tedavi sürecine ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim, ifadelerinde "Maalesef ilacı yok. Yapacağımız tek şey, bol bol vitamin ve C vitamini almasını sağlamak. Zaten bu hafta maalesef okula gidemeyecek. Okuldaki tüm velileri de bilgilendirdim. Bunu çok önemsiyorum, bence bunu herkes yapmalı. Bazen hastalıkların saklandığını görüyorum; bence bunu yapmamak lazım" sözlerine yer verdi.