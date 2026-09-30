TEKNOFEST'te Bayraktar AKINCI fırtınası

TEKNOFEST Şanlıurfa büyük heyecanla başladı. Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde çeşitli gösteriler, sergiler ve 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak.

TEKNOFEST açılışında ilk gün Bayraktar AKINCI gösteri uçuşu gerçekleştirdi.