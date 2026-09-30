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Sakarya'da ilginç anlar: Sokaklar göle dönünce SUP ile gezdi

genelinde hayatı olumsuz etkileyen , 'nda ilginç manzaraya sahne oldu. Bir vatandaşın, SUP board ile gezintiye çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış, bazı bölgelerde su taşkınlarına ve cadde üzerlerinde su birikintilerine sebep oldu. Adapazarı ilçesinde bulunan mevkiinde de yağışın ardından yolları su bastı. Yaşanan bu olumsuzluğu eğlenceye çeviren bir vatandaş, sokak üzerinde biriken suların üzerinde SUP ile gezintiye çıktı. Zorlu hava şartları arasında tebessüm ettiren bu ilginç anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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