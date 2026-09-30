Otobüsü ev gibi kullandı! Rahat tavırları kamerada

Bursa’da toplu taşıma aracında yaşanan anlar şaşkına çevirdi. Otobüste diğer yolcuların da bulunduğu sırada bir vatandaş, ayakkabılarını çıkararak karşı koltuğa uzandı. Otobüsü adeta kendi evi gibi kullanan şahsın rahat tavırları, çevredeki yolcuların dikkatini çekti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada da dikkat çekti.