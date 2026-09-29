Gaziantep'te iki aile birbirine girdi: Araçla kalabalığa daldığı anlar kamerada

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme, tokat, taş ve sopa ile saldırdı. Öte yandan Kavga sırasında hafif ticari aracıyla olay yerine gelen bir şahsın, hızla kalabalığın arasına dalarak çok sayıda kişiye çarptı. Polis ekipleri kavgaya biber gazı ve uyarı ateşiyle güçlükle müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. O dehşet anları ise kameralara yansıdı.