İnsan elinin tıpatıp aynısı robot eli geliştirildi! Yapabildikleriyle şaşırtıyor

İnsansı robotların yalnızca yürümesi veya koşması yerine fabrikalarda insanların yaptığı görevleri yerine getirebilmesi için nesneleri kavrama, çevirme ve yerleştirme gibi hassas hareketleri gerçekleştirebilen robot ellerinin geliştirilmesi gerekiyor.

Çinli insansı robot üreticisi Unitree de 5 parmaklı robot eli Dex5-S modelini tanıttı. Şirketin verdiği bilgilere göre yeni model, insan eline yakın hareket kabiliyeti sağlayan 22 serbestlik derecesine sahip.

Dex5-S eklemlere dışarıdan kuvvet uygulandığında hareketin ters yönde iletilebilmesine olanak tanıyan "backdrivability" özelliğini destekliyor. Bu teknolojiyle robot elinin daha esnek hareket etmesi, güvenlik ve kararlılığın artırılması hedefleniyor.

Yeni model önceki nesillere göre önemli ölçüde hafifletildi. Unitree robot elinin ağırlığını 1.100 gramdan 620 grama düşürerek yüzde 44 oranında azalttı. İnsan eliyle neredeyse birebir boyutlarda tasarlanan Dex5-S, mevcut araç ve çalışma ortamlarına doğrudan uyarlanabilecek şekilde geliştirildi.

Robot elinin başlangıç fiyatı ise 6 bin 500 dolar (yaklaşık 320 bin TL) olarak açıklandı.