Öğrencilerin tehlikeli ulaşımı kamerada: Pat pat ile taşıdılar

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde öğrencilerin okula ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Atabağı beldesinde yaklaşık 2-2,5 kilometre uzaklıkta yaşayan öğrencilerin, okula ulaşım için "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının kasasında taşındığı görüldü. Öğrencilerin bu şekilde her gün okula götürülüp getirildiği belirtildi. O anları cep telefonuyla kayda alan vatandaş, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula ulaşabilmesi için yetkililerden servis desteği istedi. Vatandaş, "Allah göstermesin, bir kaza olur, bir bela olur. Çocuklarımız her gün 2-2,5 kilometrelik yolda patpat olarak tabir edilen aracın kasasında yolculuk yapıyor. Allah göstermesin, çocuklardan biri düşer ve bir şey olursa bunun vebalini nasıl ödeyeceğiz? Yetkililerden bir an önce çocuklarımız için servis tahsis edilmesini istiyoruz. Bu şekilde olmaz" ifadelerini kullandı.