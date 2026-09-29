Karaman'da korkutan kaza: 3 kişi yaralandı, o anlar güvenlik kamerasında

Karaman’ın Hamidiye Mahallesi’nde Mehmet T.’nin kullandığı otomobil ile Ertuğrul Y.’nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri savrularak yol kenarındaki beton duvara çarparak durabildi. Korkutan kazada sürücülerden Ertuğrul Y. ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.