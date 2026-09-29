Elinde altın olanlar üzülecek! Çakılma başladı: Bir günde 172 dolar eridi

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 4,7'YE ULAŞTI

Gümüşteki satış ise altından daha sert oldu. Gümüş yaklaşık yüzde 4,7 gerileyerek 61,29 dolara düşerken, altın-gümüş oranı yaklaşık 67,7 seviyesine yükseldi.

Dolar ve iskonto oranlarındaki değişimlerin belirleyici olduğu dönemlerde, daha yüksek beta katsayısına sahip ve sanayi talebine daha fazla duyarlı olan gümüşün altından daha hızlı ve sert hareket etmesi olağan bir piyasa davranışı olarak öne çıkıyor.

