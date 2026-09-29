Elinde altın olanlar üzülecek! Çakılma başladı: Bir günde 172 dolar eridi

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İstanbul
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, değerli metallerde teknik görünüm belirgin şekilde bozuldu. Altın vadeli işlemleri yüzde 3,98 gerileyerek 4.148 dolar seviyesine kadar çekilirken, Ağustos ayındaki yükselişin hem %61,8 hem de %78,6 Fibonacci geri çekilme seviyeleri aşağı yönlü kırıldı.
Altın ve gümüş fiyatlarında bugün sert düşüş yaşandı. Değerli metaller, önemli Fibonacci geri çekilme seviyelerini aşağı yönlü kırarken, özellikle altın vadeli işlemlerinde teknik görünümde ciddi bozulma meydana geldi.
Kitco News'te yer alan habere göre altın, Ağustos ayında kaydettiği yükselişin hem yüzde 61,8 hem de yüzde 78,6 Fibonacci geri çekilme seviyelerini aşağı çekti. Ons altın, 9 Haziran'dan bu yana en büyük tek günlük düşüşünü yaşarken, cuma günkü kapanışa göre 172 dolar gerileyerek yüzde 3,98 değer kaybetti.
Daha dikkat çekici olan ise altının, 4.148 dolarlık gün içi dip seviyesinin yalnızca birkaç dolar üzerinde kapanması oldu. Gün içindeki hareketin boyutu ise saatlik grafiklerde çok daha net ortaya çıktı.
Fibonacci düzeltme seviyeleri, altının yaklaşık 4.015 dolarlık dip seviyesinden Ağustos ayında ulaştığı 4.755 dolarlık zirveye kadar olan hareketi üzerinden değerlendirildiğinde, satış baskısının açılışla birlikte hızlandığı görülüyor.
Altın, açılış saatinde aşağı yönlü boşluk oluştururken ilk işlem saatinde 4.298 dolar seviyesindeki yüzde 61,8 Fibonacci desteğini kaybetti.
Sonraki saatlerde satış baskısı devam etti ve bazı saatlik kırmızı mumlarda düşüş 30 dolara kadar ulaştı. Altın, TSİ 04.00'te bir sonraki önemli destek olan 4.174 dolar seviyesindeki yüzde 78,6 Fibonacci geri çekilme noktasına kadar geriledi.
TSİ 04.00 ile 09.00 arasında bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışan altın, 10.00-11.00 saatleri arasında günün en sert saatlik düşüşünü yaşadı. Fiyat, yalnızca 60 dakika içerisinde 38 dolardan fazla geriledi.
Seansın geri kalanında 4.174 dolar seviyesini yeniden kazanma çabası görülse de kapanış itibarıyla bu seviyenin artık destekten dirence dönüştüğü görüldü.
Böylece altın, tek bir işlem seansında en önemli teknik desteklerinden birini ve bunun altında bulunan seviyeyi kaybetmiş oldu.
Altındaki sert hareket, hafta sonu yaşanan tek bir jeopolitik gelişmenin ardından geldi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Washington'ın deniz ablukasını sona erdirmesi, İran petrolüne yönelik yaptırımları kaldırması ve dondurulmuş fonları serbest bırakması halinde Hürmüz Boğazı'nın yedi gün içerisinde yeniden açılabileceğini söyledi.
Ancak ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın teklifini reddettiğini belirtti. CNBC'nin aktardığına göre Trump, "Bir teklif yaptılar ama ben reddettim" dedi.
Trump ayrıca Axios'a yaptığı açıklamada görüşmelerin bu hafta yeniden başlamasını beklediğini ifade etti. Bu açıklama, diplomatik sürecin tamamen sona ermediğine işaret ederken, Wall Street Journal ise Trump'ın Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından ABD'nin hava saldırılarına yeniden başlayabileceğine dair yardımcılarına sinyal verdiğini bildirdi.
Küresel petrol arzının yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Teklifin reddedilmesinin ardından Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 3'ten fazla yükselerek 107 dolar seviyesine yaklaştı.
Altının jeopolitik risklerin arttığı bir ortamda yükselmek yerine sert şekilde gerilemesinin temel mekanizması doğrudan korkudan ziyade Fed ve faiz beklentileri üzerinden işliyor.
Petrolün 107 dolar seviyesine yaklaşması, manşet enflasyon üzerinde doğrudan yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Bu durum ise para politikasında daha fazla sıkılaştırma
Fed, 16 Eylül'de politika faizinin hedef aralığını yüzde 3,75-4,00 seviyesine yükseltmişti. Bu karar, 2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı oldu.
Para piyasalarında ise 27-28 Ekim tarihlerindeki toplantıda yeni bir faiz artırımı ihtimali yüzde 65,9 seviyesine yükseldi. Söz konusu oran bir hafta önce yüzde 57,6, bir ay önce ise yalnızca yüzde 9,4 seviyesindeydi.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, halkın "yüksek fiyatları yeni normal olarak kabul etmesine" izin verilmemesi gerektiği konusunda uyarırken, Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson ise "ılımlı ek sıkılaştırmanın gerekli olabileceğini" söyledi.
Altın faiz getirisi sağlamadığı için, beklenen faiz artışlarının her ilave baz puanı nakit ve kısa vadeli menkul kıymetlerin reel getirisini artırıyor. Bu da yatırımcı açısından faiz getirisi sunmayan altının elde tutulmasını daha az cazip hale getiriyor.
Gümüşteki satış ise altından daha sert oldu. Gümüş yaklaşık yüzde 4,7 gerileyerek 61,29 dolara düşerken, altın-gümüş oranı yaklaşık 67,7 seviyesine yükseldi.
Dolar ve iskonto oranlarındaki değişimlerin belirleyici olduğu dönemlerde, daha yüksek beta katsayısına sahip ve sanayi talebine daha fazla duyarlı olan gümüşün altından daha hızlı ve sert hareket etmesi olağan bir piyasa davranışı olarak öne çıkıyor.
Saxo Bank ayrıca satışların önemli bölümünün Asya işlem saatlerinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Çin'de perşembe günü başlayan Altın Haftası da hareketin zamanlamasında etkili oldu.
Bölgedeki yatırımcıların bir haftalık piyasa kapanışı öncesinde pozisyonlarını azaltma eğiliminde olması nedeniyle, bugünkü düşüşün bir bölümünün temel makro baskının üzerine eklenen takvim kaynaklı kâr realizasyonundan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Altın açısından önümüzdeki günlerde iki önemli veri takip edilecek. Eylül ayı PCE enflasyon verisi ile cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, 27-28 Ekim tarihlerindeki FOMC toplantısından önce piyasaların faiz beklentilerini şekillendirecek.
Enflasyonun yüksek gelmesi veya istihdam piyasasının güçlü bir görünüm sergilemesi, faiz artışı ihtimalini daha da artırabilir. Buna karşılık zayıf veriler, faiz artışı beklentilerinin gerilemesi ve altının yeniden toparlanması açısından ilk önemli fırsatı oluşturabilir.
Brent petrolü de yakından izlenecek. Petrolün 100 doların üzerinde kalması ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin devam etmesi halinde, enflasyon üzerinden faiz artışı beklentilerini güçlendiren hat açık kalmaya devam edecek.
Teknik görünüm açısından altının toparlanma sinyali verebilmesi için öncelikle 4.174 dolardaki yüzde 78,6 Fibonacci seviyesini yeniden kazanması gerekiyor.
Bunun ardından gözler 4.298 dolar seviyesindeki yüzde 61,8 Fibonacci direncine çevrilecek.
Altının bu seviyeleri geri kazanamaması halinde ise piyasaların odağı 4.015 dolarlık dip seviyesine çevrilecek.
Söz konusu 4.015 dolar seviyesinin de aşağı yönlü kırılması, Ağustos ayında başlayan yükseliş hareketinin tamamının geri alınması anlamına gelebilecek önemli bir teknik gelişme olacak.