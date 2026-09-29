İBB burs başvuru ekranı 2026-2027 (gencuniversiteli.ibb.istanbul) İBB burs ücreti ne kadar oldu, zamlandı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuruları bugün başlıyor. Üniversite öğrencileri eğitim, konaklama, ulaşım ve diğer giderlerini karşılayabilmek için belediye tarafından verilen bursa yoğun ilgi gösteriyor. İBB burs başvuru işlemleri öğrenci belgesi, transkript belgesi, maddi durumunu gösteren belgelerle müracaat edilebilecek. Normal öğrenim süresinde eğitimlerine devam eden öğrenciler burslardan yararlanabilecek. Bursa müracaat edebilmek için öğrencinin veya ailesinin İstanbul’da yaşaması (İkamet) şartı aranacak. Ara sınıf öğrencilerinin ise başarı notunun 100 üzerinden 53’ün üzerinde olması veya 4’lük sistemde 2.00’dan fazla olması gerekmektedir. İBB burs başvuru işlemleri çevrim içi (internet) üzerinden gerçekleştirilecek ve bizzat yapılan başvurular dikkate alınmayacak. Peki İBB burs başvuru şartları 2026-2027 neler? İşte, İBB burs başvuru sayfası…

İBB BURS BAŞVURU EKRANI 2026-2027

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere sağlanacak burs desteğinin başvuruları bugün (29 Eylül) başlıyor. Başvuru şartlarını sağlayan adaylar, gerekli belgelerini tamamlayarak gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden veya aşağıdaki bağlantı üzerinden doğrudan başvuru ekranına gidebilirler. Şahsen yapılan başvurular dikkate alınmazken özellikle son dönemlerde burs başvurusu adı altında yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı öğrenciler dikkatli olmalıdır.

2026-2027 İBB BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK/BİTECEK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs başvuru ekranı toplam 24 gün boyunca açık olacak ve öğrenciler internet üzerinden çevrim içi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. İBB tarafından açıklanan takvime göre burs başvuruları 29 Eylül- 23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru sırasında eksik veya yanıltıcı belge gönderen adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak.

YENİ EĞİTİM YILININ İBB BURS ÜCRETİ BELLİ OLDU

2026-2027 eğitim öğretim yılında İBB bursu almaya hak kazanan öğrencilere kişi başı 20 bin lira ödeme yapılacak. Daha önceki yıllarda yapılan ödemeler dikkate alındığında burs ödemelerinin iki veya üç taksit şeklinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Burs başvuru sırasında adayların verdikleri banka hesapları üzerinden burs ödemeleri hesaplara yatırılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 125 bin öğrenciye yeni burs desteği sağlanacak.

BURS BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

İBB burslarından yararlanmak isteyen öğrencilerin sağlaması gereken bazı şartlar bulunuyor. T.C. vatandaşı olan öğrenciler burslardan yararlanabilirken aranan en temel şart ise öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul’da ikamet etmesi olacak.

Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri burslardan yararlanabilirken ayrıca ara sınıfta okuyan öğrencilerin ise not ortalaması başarısını tutturması gerekiyor.

Devlet üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra vakıf (özel) üniversitelerde tam burslu eğitim alan öğrencilerde burs müracaatında bulunabilecek. Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs sağlanacak.