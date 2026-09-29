Bursa’da yağış kaza getirdi: Kontrolden çıkan otomobilin dehşet anları kamerada

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İstanbul
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ters döndü. 3 aracın hasar gördüğü kazada araç içindeki sürücü ve yolcular yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameralara yansıdı.